Kommunikationsdame Anne Kirstine Cramon vikarierer for Ditte Okman i denne uges udgave af 'Det, vi taler om' - og I kan godt glæde jer!

For vi skal både tale om den sprængfarlige cocktail af Ulla Therkelsen og Ghita Nørby, som sammen netop har udgivet en bog.

Vi har også set DR's nye dokumentar om den tidligere særlige rådgiver for Mette Frederiksen og stabschef i Socialdemokratiet, Martin Rossen. Vi undrer os lidt over, hvor de kritiske spørgsmål til ham blev af i udsendelsen?

Og så har Carol Baskin givet sit første interview til en dansk journalist.

Dagens panel består af Jacob Heinel Jensen, Jakob Steen Olsen og Anna Thygesen.

