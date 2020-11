Kan statsminister Mette Frederiksen slippe afsted med at græde over døde mink? Og den Argentinske fodboldspiller og levemand, Diego Maradona, er død.

Det taler vi om i denne uges udgave af Danmarks bedste sladdermagasin.

I panelet sidder Thomas Heurlin, Anna Thygesen og Per Kuskner. Og så får vi i anden time både besøg af B.T.s sportschef, Søren Hanghøj, og B.T.s politiske redaktør, der hjælper os med at finde hoved og hale ugens historier.

Lyt med, når vi går live klokken 14.00