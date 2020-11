Det er fredag, solen skinner og heldigvis er der også sladder på programmet i dag. For Ditte Okman og Danmarks bedste sladdermagasin har selvfølgelig fundet ugens bedste historier frem til jer.

Vi skal selvfølgelig tale videre om den Kunstakademiets buste, som fik en tur i havnen, om den nyeste udvikling i mink-sagen og den herafledte ministerrokade, og så skal vi også en tur i de royale gemakker.

Panelet består i dag af Per Kuskner, Anne Kirstine Cramon og Jonas Kuld Rathje. I anden time får vi naturligvis igen besøg af Poul Pilgaard, og så kigger Henrik Qvortrup også forbi.

Lyt med, når vi går live klokken 14, og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms ind til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum.