Hvad bliver konsekvenserne af regeringens manglende lovhjemmel i sagen om aflivningen af alle Danmarks mink?

Politisk kommentator Søs Marie Seerup kigger forbi i anden time og hjælper os med at finde hoved og hale i den sag.

Og så skal vi også tale om forsangeren i Shu-bi-dua, Michael Bundesen, som i denne uge er død i en alder af 71 år.

Udover Søs sidder Anne Kirstine Cramon, Per Kuskner og Nikolaj Vraa også i panelet i denne fredags udgave af 'Det, vi taler om'.

Lyt med, når vi går live klokken 14, og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms ind til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum.