Hvorfor kan Søren Brostrøm ikke finde ud af at spritte af, når han går i fitness-centret? Og vi taler med Hella Joof om hendes nye bog, 'Tvilling, Yndling, Grævling'.

Det er fredag, og 'Det, vi taler om' sidder klar i studiet til at sladre om ugens saftigste historier.

I panelet sidder chefredaktør på B.T., Jonas Kuld Rathje, chefredaktør på Se og Hør, Niels Pinborg og kommunikationsdame Anne Kirstine Cramon.

Lyt med, når vi går live klokken 14, og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms ind til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum.