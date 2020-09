Anna Thygesen, Jakob Steen Olsen og Nikolaj Vraa besøger Ditte Okman i studiet i dag i denne uges udgave af Danmarks bedste sladdermagasin, 'Det, vi taler om'.

I dag skal vi bl.a. sladre om Saszeline, der nu har været på gaden og demonstrere mod en eventuel Covid-vaccine, og så skal vi selvfølgelig bladre lidt i Lars Løkkes nye bog.

Lyt med, når vi går live kl 14.00 her på B.T.dk og på facebook.

Og husk, at du kan sladre med ved at sende en SMS ind til programmet på 4242 0321. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.