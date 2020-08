Fredag betyder sladder, og i dag er ingen undtagelse. Ditte Okman og Danmarks bedste sladdermagasin er klar til at diskutere ugens historier, når vi sender live kl 14.00.

Dit panel består i dag af chefredaktør på B.T., Jonas Kuld Rathje, kommunikationsdame Anne Kirstine Cramon og chefredaktør på Se og Hør, Niels Pinborg.

I dag skal vi både tale om seneste nyt i historien om #Freebritney-bevægelsen, om kvotekongen Henning Kjeldsen og så skal vi endelig finde ud af, hvordan Gwyneth Paltrows orgasme egentlig lugter.

Husk, at du kan sladre med ved at sende en SMS ind til programmet på 4242 0321. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.