Gustav Salinas fortæller ærligt og sårbart i et opslag på Instagram om sin 94-årige mormor, der lider af svær demens. Han besøger i dag Studie 8 for at dele sine erfaringer med at have demens tæt inde på livet. Vi får også besøg af Janni Ree, som er i panelet med Jacob Heinel Jensen og Anne Kirstine Cramon.

Vi skal tale Ricky Martin, som er anklaget for incestuøse overgreb på sin nevø. Og så bliver Dennis Knudsen nu far til fire – han får to tvillinge piger gennem en rugemor i USA. Æggene er forinden blevet screenet for køn og Knudsen har derfor helt selv kunne vælge hvilket køn hans tvillinger skulle være. Hvad tænker I om det?

Når ja – og så er Ditte Okman tilbage fra ferie og klar til at styre pinden fra Pilestræde kl. 14.00, hvor vi som altid sender live!! Vi glæder os helt vildt.

Husk at du kan sladre med på 42420321. Start din sms med BT efterfulgt af et mellemrum. Vi ses om lidt!