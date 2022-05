Det, vi taler om

I dag har 'Det, vi taler om' Nikolaj Vraa bag værtsmikrofonen. Og sammen med et fantastisk fredagspanel har vi to timers kulørt og kontant sladder klar til jer!

Vi skal blandt andet sladre om den forsker-shitstorm DR's satireprogram 'Ellen imellem' er havnet i, og om Ellen DeGeneres forlagte fødsesldagsinvitations-upser på live TV og om Paradisevinder Teitur, der er blevet idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt. Og her får vi en spændnede gæst i studiet til at forklare sagen.

Vi skal også omkring minister Rasmus Prehn og et misbrugt kreditkort, en royal tilgivelse og den britiske partygate.

Vi går live kl. 14, og du kan som altid se med lige her eller på Facebook

Husk, du kan sladre med ved at sende en besked til 42 42 03 21. Begynd din SMS med 'BT' og et mellemrum.

Din sladrende vikarvært er i dag Niklaj Vraa, og i panelet sidder Per Kuskner, Jacob Heinel og Thomas Heurlin