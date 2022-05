Det, vi taler om

Så er det sladdertid igen! Og vi skyller de varme hveder ned med en omgang kulørt og kontant sladder direkte fra Studie 8 med Ditte og et fabelagtigt panel.

Vi skal sladre om den tidligere rektor på Herlufsholm, der begik lidt af en royal outing på TV2 ØST, om Hornsleths kovending om sin tid på kostskolen. Og fra en kunstner til en anden, så kan du nu købe Madonnas fisse som en NFT.



I den kontante time skal vi sladre om Claus Hjort Frederiksen, der er tiltalt for landsforræderi! Pia Kjærsgaard har kaldt Marie Krarup for en 'skør sæk'. Og hvad sker der lige med busten af Frederik d. 5 som nu igen er i vælten?



Vi går live kl. 14 lige her eller på Facebook

Husk, du som altid kan sladre med ved at sende en SMS til 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og et mellemrum.



Ditte Okman er din vært, og i panelet sidder Niels Pinborg, Jacob Heinel og Thomas Heurlin.