Det, vi taler om

Så er det tid til den ugentlige sladderindsprøjtning!

Vi sladrer i den kulørte time om mangemillionæren Martin Thorborg, der har startet lidt af en rigmandsfight, hvor han langer ud efter andre millionæres børneopdragelse. Om Prins Joachim der bailer sin egen mors 82års fødsesldag, og så har Jan Leths nabo sat sit hus til salg. Hvorfor mon?

I den kontante time sladrer vi om Michael Bojesens endelige exit fra Operaen i Malmø, om Hollywood's fuldstændige maskefald med alle de voldssager de kendte er indblandet i, og meget apropos hvad sker der for Johnny Depp og Amber Heard?

Og så har Rasmus Paludan kaldt Özlem Cekic for en abeunge og en luder i live radio.



Vi går live kl. 14, og du kan se med lige her på BT eller på Facebook.

I dag sidder Jonas Kuld Rathje, Jacob Heinel Jensen og Louise Kjølsen aka Twerkqueen i panelet og Ditte Okman er som altid din sladrende vært.