Dette afsnit af 'Det, vi taler om' er optaget torsdag.

En kamp mellem gamle penge og nye penge udspiller sig i Nordsjælland, pressechef i Finansministeriet siger ikke bare op, men smækker gevaldigt med døren, og så er feltet snævret ind på demokraternes banehalvdel i amerikansk politik

Først en tur omkring grevinde Alexandra, som har frabedt sig apanagen - men hvad skal hun så kaste sig over? Bliver det et liv som konsulent, foredragsholder eller popsangerinde?

Panelet spørger også sig selv og hinanden om, hvor længe Prins Joachim egentlig skal blive i Paris. På en rød løber fik han sidste år sagt, at de nok lige skulle taget 'ét år ad gangen.' Men når man tæller efter, er det ikke fordi, Joachim drukner i pligter hjemme i Danmark.

Nordsjællands reelle problemer kom for en dag, da advokat Jan Leth Christensen tog det første spadestik til et nybygget Abu Dhabi-agtigt palæ i Gentofte. Det bryder naboerne sig virkelig ikke om. Og nu blæser den stenrige ejendomsadvokat tilsyneladende igen på loven, for et hegn omkring en kystsikring volder i hvert fald enorme stridigheder i nabolaget.

I anden time handler Danmarks bedste sladdermagasin både om Milena Penkowas vitamin-anbefaling mod coronavirus, som en finsk docent ikke er sen til at kalde decideret 'bullshit'.

Og så giver Søs Marie Serup og Jacob Heinel Jensen (som har set TV i 36 timer) en grundig analyse af "Super Tuesday" og demokraternes primærvalg.

I panelet hos Ditte Okman sidder chefredaktør på avisen.dk Per Kuskner, underholdningsjournalist på ugebladet Se & Hør Jacob Heinel Jensen og politisk kommentator Søs Marie Serup.