Forretningsmand, charmør, liderlig, lystløgner og alkoholiker. Erik Brandt døde i lørdags, efter at han ivrigt tog for sig af alt, hvad livet havde at tilbyde.

Hans store kærlighed var Margit, som han levede med i over 50 år og også skabte Danmarks største mode-succes med. Men efter hendes død i 2011 blev alkoholforbruget større og koste ham næsten forholdet til døtrene Emilie og Julie.

Erik Brandt var religiøs - på sin egen måde. Og ifølge ham selv sidder han nu og fortæller om sit liv til Vorherre.

Vi får besøg af modeskribent og -redaktør, Lotte Tegner Freddie, der har kendt Erik Brandt i mange år. Forfatter bag biografien om Erik Brandt, Erik Bork. Og direktør i Impact TV, Thomas Heurlin, der bl.a. lavede serien “Sidste omgang i Whiskeybæltet” om Erik Brandt og hans alkoholmisbrug.

Din vært er Ditte Okman.

Programmet produceres af Sarah Bech.