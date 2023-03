Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ingolf Christian Frederik Knud Harald Gorm Gustav Viggo Valdemar Aage.

Grundlovsændringen i 1953 kørte Grev Ingolf ud på et sidespor, og han er siden blevet kendt som manden, der aldrig blev konge.

Vi taler om hans skæve tænder, skøre udtalelser og meget mere sammen med journalist Trine Larsen og historiker Emma Rønberg Paaske.

Se med live kl. 14 og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.

Din vært er Ditte Okman.

Programmet er produceret af Sarah Bech