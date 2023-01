Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

1917 - 2023.

Lise Nørgaard blev 105 år gammel. I 1935 blev hun kåret som Miss Køge Bugt, og hun er blevet kaldt for et ikon inden for dansk kultur og kvinders ligestilling.

I anledning af hendes død tegner vi et portræt af en bestemt kvinde, journalist, hundeven og sportsentusiast mm., der havde det svært med bl.a. køkkenruller og okkulte tv-serier.

Se med live kl. 10, når Jakob Steen Olsen og Jens-Christian Wandt er med i studiet.

Husk, at du kan sladre med ved at sende en sms til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.

Din vært er Ditte Okman.

Programmet produceres af Sarah Bech