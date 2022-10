Lyt til artiklen

Han er efter eget udsagn verdens bedste filminstruktør, og nu er Lars von Trier aktuel med ‘Riget Exodus’, tredje sæson i kultserien.

Vi taler om hans provokerende opførsel, utroskab og diagnosen Parkinsons. Det gør vi i selskab med producent Peter Aalbæk og film- og medieredaktør på Berlingske, Sarah Iben Almbjerg.

Se med live kl. 15 og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.

Din vært er Ditte Okman.

Programmet er produceret af Sarah Bech.