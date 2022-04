Den, vi taler om

Vold, hærværk og optøjer. Ugens hovedperson i 'Den, vi taler om' er Rasmus Paludan.

Mens vi har oplevet Paludans rallys i Danmark, er Sydsvenskerne gået amok over Stram Kurs lederens politiske tour.

Vi tegner et portræt af et sammensat menneske, der både har polititilhold for stalking, en racismedom og et ægteskab med Peter Madsens ekskæreste.

Drengen, der voksede op i Hornbæk kalder sig selv principfast i en sådan grad, at det kan være svært med vennerne. Men dem han har kalder ham lynende intelligent og morsom. Hans egen familie, derimod, har det stramt.



Se hele udsendelsen om den kontroversielle mand, der stiller op til den svenske rigsdag lige her på BT eller på Facebook kl.15.



I studiet sidder chefredaktør på Frihedsbrevet, Kristoffer Eriksen og Dansk Folkepartis Søren Espersen.

Ditte Okman er vært



Episoden er en forproduktion optaget i sidste uge.