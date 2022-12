Lyt til artiklen

Cher! Pop-dronningen har fodret os med ikoniske looks og store hits gennem mere end seks årtier.

I dag tegner vi et portræt af hende og dykker blandt andet ned i de mange mænd i hendes liv - lige fra hendes 40 år yngre kæreste til Tom Cruise og datteren, der i dag er en mand.

Se med live kl. 15.00 og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.

Din vært er Ditte Okman.

Sarah Bech producerer.