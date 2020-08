Hvis man følge den tidligere SOAP-sangerinde Saseline Dreyer på Instagram, kan man se, at hun flittigt deler indhold fra forskellige konspirationsteoretikere.

Og det har panelet i 'Det vi taler om' da også opdaget. Faktisk er det paneldeltageren, kommunikationseksperten Anne Kirstine Cramon, der bringer historien på bordet:

Hun fortæller i programmet, at Saseline den anden dag begyndte at dele et link til den engelske konspirationsteoretiker Brian Rose:

»Hun laver en masse opslag, og hun opfordrer sine følgere til ligesom at kigge nærmere på det her, og hun fortæller noget om, at vi ikke kan stole på medierne,« fortæller Anne Kirstine Cramon.

Panelet, som også består af radiovært Ditte Okman, chefredaktør på B.T., Jonas Kuld Rathje og chefredaktør på Se og Hør, Niels Pinborg, snakker videre omkring alle de konspirationsteorier, sangerinden deler.

Blandt andet har Saseline også omtalt Bill Gates. Hun mener nemlig, at han har været ude og sige, at alle i verden skal have en vaccine mod corona, og at alle i verden samtidigt med det, får sprøjtet sådan en lille microchip ind.

Og til det udbryder Ditte Okman:

»Skulle Bill Gates have sagt, at man får en mikrochip, eller er det andre, der er bange for, at man med vaccinen får en microchip?«

Saseline Dreyer. Foto: Nils Meilvang Vis mere Saseline Dreyer. Foto: Nils Meilvang

Anne Kirstine Cramon siger så, at Saseline selv fortæller, at hun har læst ret meget op det og set en masse videoer, og opfordrer sine følgere til at gøre det samme.

»Men ingen er mere skøre end de her mennesker. De tror jo, at verden bliver styret af en elite af pædofile satanister, som spiser børn,« siger Jonas Kuld Rathje og fortsætter:

»Det, der er særligt genialt, det er jo, at det er serveret mellem avocadomadder og post af børn, og så kommer der pludselig: Bill Gates er en ond mand, der vil slå alle ihjel.«

»Det her handler nok om, at hun er bekymret,« siger Ditte Okman, men det er Niels Pinborg ikke enig i:

»Nej, det her er et langt større problem end som så. Og vi kan godt sidde og grine af det, og det skal vi også. For det er vanvittigt. Men det kan ikke grines væk. Der har simpelthen altid været konspirationsteoretikere. Det sidste halve års tid er det gået amok. Der er nogle mennesker, der har haft alt for meget tid. Og har haft alt for meget indflydelse på, hvordan man påvirker folk gennem sociale medier,« fortæller Niels Pinborg.

B.T. har forsøgt at få et interview med Sazeline, men det har hun ikke ønsket at deltage i. I stedet har hun skrevet følgende i en SMS:

'Jeg har ikke hørt programmet eller hvad de har sagt. Jeg forholder mig til selve den vaccine - hvad den indeholder, grundlaget for, hvorfor vi skal have den. Jeg stiller spørgsmålstegn til den på samme måde, som jeg gøre med alle vacciner. Sidst var det HPV-vaccinen, som jeg heller ikke er for. Og derfor lader jeg heller ikke mine børn få vaccinen.'

'De elsker at lave kritiske historier. Jeg ønsker ikke, at hælde mere brænde på det bål. Derfor takkede jeg også nej til et interview med dem. Jeg kan mærke feedback fra mennesker, som læser oprigtige artikler og ser videoer, som konstant bliver slettet af Facebook, gør dem interesseret i at vide mere. Jeg tror på, man skal stille spørgsmål til de ting vi får sprøjtet ind i kroppen. Det betyder noget. Jeg har ikke yderligere kommentarer.'