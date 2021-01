I fredagens afsnit af hele Danmarks sladdermagasin 'Det, vi taler om' fortæller vært Ditte Okman, at hun har været statist i en af verdens mest berømte tryllekunstneres show.

Okman var i Las Vegas for at se David Copperfield trylle på hotellet MGM Grand, og her endte hun ad omveje med at få en plads oppe forrest.

Fra scenen blev der kastet en masse store bolde ud, og dem, der greb en bold, fik lov at komme op på scenen og blive en del af et tryllenummer. Sådan, fortæller radioværten med stor iver, at hun fik en plads i showet.

Okman fik tilkæmpet sig til en bold og plads som Copperfield-assistent.

»Vi kommer op (på scenen red.), og så var der to hovedpersoner, jeg var selvfølgelig den ene,« lyder det fra Ditte Okman, som fortsætter:

»Og jeg skulle have en lommelygte, og der var nogle forskellige ting, jeg skulle gøre oppe på den der scene, og så kommer der et lagen ned, og jeg står med den der lommelygte ... Wup, så kommer lagenet op, og så var vi væk.«

Derefter afslører Okman, at hun dukker op nede i den anden ende af salen.

Hendes læber er dog hermetisk lukkede, da hendes fredagsgæster, chefredaktør på B.T., Jonas Kuld Rathje, og chefredaktør på Se og Hør, Niels Pinborg, spørger ind til, hvordan hun pludselig dukkede op bagest i det store sal.

Historien om Ditte Okmans oplevelse med den verdensberømte tryllekunstner kommer i anledning af, at en fra samme branche er gået bort.

Tryllekunstner Siegfried Fischbacher er nemlig død af kræft i en alder af 81 år.

Han var den ene halvdel af tryllekunsterparret Siegfried og Roy, som også havde spektakulære shows i Las Vegas.

Hør mere om Ditte Okmans oplevelser med tryllekunstnere, om en Hollywood-stjerne, der anklages for kannibalisme og TV 2, der dropper dokumentar om sexisme i 'Det, vi taler om' herunder: