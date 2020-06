Sidste uge blev det meldt ud, at stabschefen i Statsministeriet og Mette Frederiksen mangeårige trolige rådgiver stopper for at starte i en ny rolle i Danfoss.

Og det er måske ikke alle, der kommer til at savne Martin Rossen.

For hvis man skal tro den politiske ekspert Søs Marie Serup, radiovært Ditte Okman og journalist Lars Trier Mogensen, så har Martin Rossen ikke altid været den nemmeste at have med at gøre – især hvis man som en del af pressen har forsøgt at rejse en kritik.

I fredagens afsnit af programmet 'Det, vi taler om' lyder det, at mange journalister har oplevet en side ved Martin Rossen, som i yderste konsekvens kan påvirke pressens mulighed for at gøre deres arbejde.

eg havde faktisk forventet, når Lars Trier Moegnsen gik ud, at der ville være flere, der fortalte deres historie

I programmet bliver der afspillet en lydbid fra DR-udsendelsen 'Genstart' med Knud Brix, hvor journalist Lars Trier Mogensen fortæller, at han blev forsøgt intimideret af Martin Rossen til ikke at skrive en kritisk analyse af Socialdemokratiets ageren under coronakrisen.

Da radiovært Ditte Okman spørger Søs Marie Serup, om hun kender til nogen, som har oplevet Martin Rossens angivede truende side, er der ingen tvivl.

»Ja, det er noget, ret mange har fortalt mig om, og det er noget, alle har vidst, er foregået. Så er der nogen, der har trukket på skuldrene af det og sagt: 'Nårh ja, der har også været andre koleriske typer, der har haft den funktion i Statsministeriet',« lyder det fra den politiske ekspert, inden hun uddyber:

»Jeg havde faktisk forventet, når Lars Trier Mogensen (journalist, der fortæller om intimiderende beskeder fra Martin Rossen, red.) gik ud, at der ville være flere, der fortalte deres historie, også fordi det er et problem for pressens vilkår i forhold til at kontrollere ting, men folk tier stille. Det er noget, de siger, når man sidder over en kop øl med dem.«

Statsministeriets stabschef Martin Rossen skifter job. Hans kal fremover arbejde for firmaet Danfoss (Arkivfoto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Statsministeriets stabschef Martin Rossen skifter job. Hans kal fremover arbejde for firmaet Danfoss (Arkivfoto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Søs Marie Serup, der har en fortid som rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, uddyber desuden, at der findes dem, der er bange for at tale højt om det. Hun kalder den side, som journalister nogle gange møder i Martin Rossen, for 'krævende og dyster'.

Og i koret af kritiske røster fortæller 'Det, vi taler om'-værten Ditte Okman også, at hun har hørt fra flere, at de har fået flere truende sms'er fra stabschefen.

Det er nemlig især de lange sms-kæder, som han har gjort sig i, lyder det fra Søs Marie Serup i radioprogrammet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar til udmeldingerne om hans person fra Martin Rossen og Statsministeriet, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.