»Jeg var ret forskrækket. Hvorfor pille ved noget, der fungerer?«

Marie-Louise von Sperling, der er plastik kirurg ved AK Nygart, har selv foretaget mange operationer for ivrige mennesker, der vil ændre sit udseende i jagten på skønheden.

Men da hun så Demi Moores nye ansigt var hun forbavset. Hun havde sjældent set noget lignende.

Hun var med igennem på en telefon i podcasten 'Det, vi taler om', hvor hun gav sit bud på de kirurgiske indgreb, som skuespillerinden og modellen Demi Moore øjensynligt havde fået foretaget. Folk var nemlig i chok, da hun viste sit nye udseende frem på en catwalk i Paris.

Demi Moore før indgrebene. Forskellen er markant. Foto: Anne-Christine POUJOULAT Vis mere Demi Moore før indgrebene. Forskellen er markant. Foto: Anne-Christine POUJOULAT

Især hendes fans kunne slet ikke genkende hende, og da vært på programmet Ditte Okman så billederne tænkte hun straks 'ansigtsløft gone fucking wrong'. Men det var der ikke tale om:

»Jeg tror, at hun har fået fjernet bughalefedt puderne. De ligger i kinderne. Når man fjerner dem, trækker man kinderne indad som en fiskemund. Det er faktisk et indgreb man har kendt i årevis, og det er meget populært blandt franske kvinder, fordi det giver et sofistikeret look, hvor man får høje kindben og smaller kinder indadtil,« siger von Sperling, inden hun uddyber hvordan indgrebene rent teknisk er blevet foretaget:

»Man laver et hul i slimhinden ved spytkirtlen, så man kan tage fedtpuden ud. Men hun har også fået lavet et ansigtsløft, og det trækker området omkring mundvigen og kindbenet op.«

Demi Moore har før fået foretaget indgreb, men ikke af samme karakter. Og Marie Louise von Sperling, der har været i branchen i mange år, synes også, at det er for meget af det gode:

»Det er ekstrem kirurgi, for hun var jo gudesmuk i forvejen.«

58-årige Demi Moore har endnu ikke selv fortalt om overvejelserne bag eller kommenteret på den massive opmærksomhed.

'Det, vi taler om' kan høres øverst i artiklen.