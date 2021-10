Til fredagens omgang 'Det vi taler om' har Per Kuskner, chefredaktør på Avisen.dk, læst den tidligere fodboldmålmand Peter Schmeichels nye biografi 'One'.

En bog, chefredaktøren beskriver som »hudløst ærlig«.

»Det vil jeg sige, det er ikke den Peter Schmeichel, man kender. Jeg har interviewet ham en del gange, og han har altid været sådan lidt, hvad skal man sige, polemisk,« forklarer den tidligere journalist om møderne med den intimiderende fodboldstjerne, der gerne skældte ud på både journalister og medspillere.

For den nye biografi handler nemlig om langt mere end bare fodbold.

Den indeholder flere personlige afsløringer, ikke mindst om fodboldlegendens far.

Peter Schmeichels far var en polsk orkestermusiker, der faldt for Peter Schmeichels danske mor.

Så Peter Schmeichel–der bærer det fulde navn Peter Bolesław Schmeichel–var faktisk polsk statsborger, indtil han var 7 år gammel.

Men da familien i 1961 ville flytte fra Polen til Danmark, var det ikke bare lige sådan.

»Det er faktisk en meget sjov historie,« starter Per Kuskner i 'Det vi taler om'.

For der var et ganske særligt krav til Peter Schmeichels far, hvis han ville rejse til Danmark til sin kone.

»Så sagde de polske myndigheder: 'Det kan du ikke bare! Men! Vi kan sende dig på sådan en spionskole, så kan du tage til Danmark og spionere. Så kan du blive agent, fordi så får du lov,« genfortæller chefredaktøren Per Kuskner.

Peter Schmeichels far bestod da også eksamenen på spionskolen.

»Men da han så kom til Danmark, var han jo smart nok, så skyndte han sig op til politiet og til efterretningsvæsenet og sagde: 'Jeg er blevet hyret', og de sagde: 'Fint, gør som om, du stadig er agent, så bliver du dobbeltagent, så bliver du også agent for os',« forklarer Per Kuskner.

Peter Schmeichel på Old Trafford i Manchester i 2016. Foto: OLI SCARFF Vis mere Peter Schmeichel på Old Trafford i Manchester i 2016. Foto: OLI SCARFF

Men den nye selvbiografi indeholder også mindre sjove historier om faren.

»Udover at være en dårlig agent og måske en god dobbeltagent, så var han også alkoholiker. Det skriver Peter Schmeichel også om, og det er noget, man heller ikke har hørt om før, og det er faktisk en ret rørende historie,« forklarer Per Kuskner.

Der var nemlig en ganske skelsættende episode, dengang Peter Schmeichel spillede i den portugisiske storklub Sporting Lissabon omkring årtusindeskiftet.

»Så gik det så galt med faren derhjemme, at moren og søsteren flygtede ned til Peter Schmeichel og boede ved ham. Og så pludselig en nat, så banker det på døren, og så står Peter Schmeichels far ude foran og siger, han vil han ind. Så siger Peter Schmeichel: 'Hvad vil du her, far? Du er ikke velkommen, der er ingen, der vil have dig! UD!', og så smækkede han døren i hovedet på sin far.«

Men selvom den hårde situation gjorde ondt på Peter Schmeichel, så mente han også, at det var nødvendigt, for siden rørte den nu afdøde far ikke en dråbe alkohol, skriver han i bogen.