»Jeg kan love dig for, at det var en helt almindelig dag, for jeg snakkede med hans søn Tomas, som sagde: 'Ja, min far kan jo godt være lidt manisk, når han ikke får sin medicin',« husker Per Kuskner om den vanvittige dag, han havde med Johannes Møllehave i 2011.

En dag, som tog pusten fra Avisen.dks chefredaktør, men som altså var ganske gennemsnitlig for den excentriske præst og forfatter, som gik bort tidligere på ugen.

I anledning af 84-årige Johannes Møllehaves død fortalte Per Kuskner om sit møde med forfatteren, da han fredag deltog som paneldeltager i B.T.s podcast 'Det, vi taler om'.

»Det var ventet. Han var på plejehjem og havde ikke et så godt liv de sidste par år, desværre. Når man kommer på plejehjem, ikke helt kan forstå hvorfor, man kan ikke få besøg, og man kan ikke komme ud... Det var lidt trist,« fortæller han.

Per Kuskner blev i 2011 inviteret hjem til Johannes Møllehave, fordi de skulle tale om en bog, som Per Kuskner skulle skrive om ham. Aftalen var, at de skulle spise en brunch. Men den aftale havde Johannes Møllehave tilsyneladende glemt alt om.

»Han flåede døren op. 'Vi har travlt!' råbte han. 'Hvad for noget brunch?' og kylede blomsterne væk,« husker Per Kuskner, der havde taget en buket med til værten.

»'Er du i bil? Vi skal ind til kirken'. Og så kørte vi med fuld drøn til Frederksberg Kirke, hvor Margrete Auken stod og prædikede. Det skulle han nå – det var meget vigtigt,« siger Per Kuskner.

I kirken kunne folk ikke undgå at bemærke, at den kendte præst og forfatter havde meldt sin ankomst. Og det bemærkede Johannes Møllehave.

Forfatter og præst Johannes Møllehave. Foto: Keld Navntoft Vis mere Forfatter og præst Johannes Møllehave. Foto: Keld Navntoft

»Og så vendte han sig om, tog mig under armen og sagde lige så højt: 'Det er min unge elsker! Er han ikke skøn?' Han var fuldstændig uden filter.«

Men kort efter var Johannes Møllehave pludselig væk igen. Per Kuskner ledte efter sin ledsager og hørte et: 'Nåh, der er du! Jeg har travlt'.

»Vi havde travlt hele dagen,« bemærker Per Kuskner, der tilbage i bilen oplevede Johannes Møllehaves manglende filter endnu engang.

»'Jeg er masochist!' udbrød han. Og hvad siger man så? 'Det kunne min kone ikke lide, så jeg fandt nogle andre'. Nåh okay, fair nok. Han var helt åben,« husker Per Kuskner om Johannes Møllehave, der flere gange tidligere har fortalt om sit og sin afdøde kone Herdis' åbne ægteskab.

Blå bog Johannes Møllehave Født 4. januar 1937 på Frederiksberg.

Vidste allerede som fem-årig, at han ville være præst.

Blev student i 1956 og tog i 1963 sin teologiske embedseksamen.

Var bl.a. præst i Statsfængslet Vridsløselille, sognepræst i Virum og præst ved Den Danske Kirke i Bruxelles.

Var sideløbende med præstekaldet i midten af 1960'erne konsulent ved DR's underholdningsafdeling og medforfatter til Dronningmølle-Revyen.

Boede i en årrække i Brighton, England, hvor han bl.a. studerede Shakespeare. Flyttede i 2006 tilbage til Danmark.

Debuterede i 1974 med sin første bog. Gennembruddet kom med erindringsbogen 'På myrens fodsti' året efter. Denne bestseller er til dato trykt i mere end 20 oplag.

Har ifølge bibliografi.dk udgivet 135 bøger. En af de bedst sælgende er samtalebogen 'Det skal mærkes, at vi lever' med vennen Benny Andersen, som står i en halv mio. danske hjem.

Var en af Danmarks mest populære foredragsholdere, men måtte efter flere voldsomme blodpropper i hjernen i 2008 lægge foredragene på hylden.

Modtog adskillige store priser gennem livet. Heriblandt De gyldne Laurbær, Modersmål-Prisen samt i 1994 prisen som danskernes yndlingsforfatter.

Blev i 1958 gift med socialrådgiver og forfatter Herdis Møllehave. Parret var sammen frem til hendes død i 2001.

Har tre børn, Tomas, Mikkel og Katrine. Sønnen Tomas delte han lejlighed med frem til, at han i 2017 kom på plejehjem.

Flere gange i løbet af dagen med Per Kuskner var Johannes Møllehave pludselig væk, inden han dukkede op et nyt sted. De rundede revymuseet, hvor han flåede bøger ned fra hylden, kørte videre til en restaurant, hvor han skulle spise med nogle venner, alt imens telefonen konstant ringede i præstens lomme.

Til sidst fik selv Johannes Møllehave nok. Troede hans gæst.

»'Nu er jeg træt, nu vil jeg hjem,' sagde han. Gudskelov. Men så skulle jeg med op og se hans lejlighed,« fortæller Per Kuskner.

Her viste det sig, at Johannes Møllehave havde flere mennesker, han lige skulle nå at telefonere. Og opkaldene begyndte gerne med, at han ringede til nummeroplysningen for at få nummeret, som han skrev direkte på sin køkkenvæg, fordi han ikke lige havde andet at skrive på, fortæller Per Kuskner, der kan berette om fire køkkenvægge fyldt med telefonnumre.

Johannes Møllehave var både forfatter og præst. Her ses han efter sin allersidste prædiken i Virum Kirke i Foto: Claus Bjørn Larsen Vis mere Johannes Møllehave var både forfatter og præst. Her ses han efter sin allersidste prædiken i Virum Kirke i Foto: Claus Bjørn Larsen

Aftenen endte med et selskab hos Margrete Auken sammen med en masse af kulturlivets spidser, hvor Johannes Møllehave underholdt med taler.

Her var Per Kuskner efterhånden så forpustet, at han listede væk.

Og den bog, som startede deres møde?

Ja, det viste sig, at den allerede var blevet skrevet af en anden. Men så fik Per Kuskner sig da en oplevelse for livet.