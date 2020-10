Det skabte opsigt, da P3-værten Christian Bonde lavede et noget kontroversielt opslag på sin Twitter-profil.

Her skrev han i forbindelse med prins Christians fødselsdag: 'I dag er Prins Christian blevet gammel nok til, at Jeppe Kofod godt kunne bolle ham. Stort tillykke.’

Og netop det tweet blev taget op i fredagens udgave af ‘Det, vi taler om'.

Her havde værten, Ditte Okman, besøg af Jacob Heinel, Anne Kirstine Cramon og Jonas Kuld Rathje.

Christian Bondes twitter-opslag. Vis mere Christian Bondes twitter-opslag.

»Folk gik jo fuldstændig amok over det tweet. Det er grænseoverskridende, det er klamt, det er væmmeligt, og det er alt muligt andet,« siger Jacob Heinel, hvorefter Ditte Okman tager ordet:

»Og ved du, hvad det først og fremmest er. Det er også meningen, at det skal være det.«

Panelet diskuterer herefter flittigt, hvordan sexsagen er blevet håndteret, og at der indtil nu ikke har været sat ansigt på sagen:

»Vi har ikke kunnet sætte et ansigt på den 15-årige pige, og når du så sarkastisk putter prins Christians ansigt på den, får den jo lige pludselig en anden karakter. Og det er virkelig væmmeligt og klamt,« siger Jacob Heinel. Anne Kirstine Cramon fortsætter:

»Men det jo fuldstændig rigtigt, at det der med at sætte tingene ind i en anden kontekst, så er det jo, at man nogle gange kan se, hvor forrykt det er. Fordi som du netop siger Jacob, så har der ikke været noget ansigt på det her. Det har været en fuldstændig ansigtsløst handling hele vejen igennem. Det er jo derfor, at det bliver interessant, det her. Og ja, det er da mega grænseoverskridende og mega klamt.«

Der bliver herefter diskuteret, hvorvidt prins Christian overhovedet skal blandes ind i sexsagen med Jeppe Kofod:

»Det er jo det, der er delte meninger om. For der er mange, der vil sige, hvorfor skal prins Christian drages ind i den her. Og det er jeg faktisk også tilbøjelig til at give folk en lille smule ret i. Men når nu det er derude, så synes jeg måske bare, at man burde kigge lidt på det og sige: Hvorfor er det, at folks væmmes så meget?« spørger Jacob Heinel og fortsætter:

»Det er jo lige præcist, som du siger Anne Kirstine, at der er et ansigt på det. Det kunne jo ligeså godt være en pige fra prins Christians klasse, som vores udenrigsminister havde sex med. Det er da mega ulækkert, men det er det, der er det ulækre. Så synes jeg diskussionen om tweetet på en eller anden måde – hvis vi skal være skeptiske – så er det en lille smule sekundært i min optik.«

Jeppe Kofod på sin første arbejdsdag efter den 'tænkepause' han tog i 2008, da sagen kom frem. Foto: Keld Navntoft Vis mere Jeppe Kofod på sin første arbejdsdag efter den 'tænkepause' han tog i 2008, da sagen kom frem. Foto: Keld Navntoft

Jonas Kuld Rathje er dog ikke helt enig i, at tweetet har gjort den store forskel.

»Men nu taler I også om den der Jeppe Kofod-sag, som om vi slet ikke har kunnet forestille os, hvad den gik ud på, før vi så det her tweet.«

Dog mener Jacob Heinel, at det havde været en anden sag, hvis pigen havde stået frem med navn og fortalt om historien.

»Jeg synes bare, at I taler om det, som om I slet ikke forstår sagen før det her,« fortsætter Jonas Kuld Rathje.

»Jamen det tror jeg heller ikke, folk gør,« siger Jacob Heinel.

»Hvorfor tror du så, det er blevet sådan en stor historie?« spørger Jonas Kuld Rathje.

»Det er jo ikke blevet en stor nok historie til, at han er blevet væltet. Det er ikke blevet en stor nok historie til, at det har fået konsekvenser,« argumenterer Jacob Heinel.

Og her bryder Ditte Okman så ind:

»Der er så mange, der spørger, hvad problemet egentligt er. Man må gerne bolle en 15-årige. Så hvad er problemet? Det er jo lovligt,« siger Ditte Okman og fortsætter:

»Og nu er det sådan noget. Fy for satan, man kan sgu da ikke tillade sig at bolle prins Christian. Det er jo et barn. Og ja, det var den anden jo ligesom også.«

»Ja, præcis. Den er jo ikke længere end det. Det er i hvert fald et debateret tweet,« afslutter Jacob Heinel.

Selv har Christian Bonde forklaret sig i længere opslag på Instagram hvor han skriver:

'For at klarificere: Jeg gør ikke grin med hverken folk der er blevet sexkrænket eller Prinsen. Jeg gør grin med Jeppe Kofod.'