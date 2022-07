Lyt til artiklen

Tirsdag deltog prins Christian i mindehøjtideligheden for ofrene ved skudtragedien i storcenteret Field's.

Ifølge kongehuseksperterne Nikolaj Vraa, Jakob Steen Olsen og Jacob Heinel Jensen fra HER&NU, Berlingske og B.T. var der flere grunde til, at mindehøjtideligheden blev en af de sjældne anledninger, hvor prins Christian deltog alene med sin far kronprins Frederik og tilmed talte med pressen.

Emnet diskuterer de tre kongehuseksperter i fredagens udgave af 'Det vi taler om'.

For det første deltog prins Christian, fordi det er en del af hans oplæring som kongelig, vurderer kongehuseksperterne.

Kronprins Frederik og prins Christian talte med pressen efter at have deltaget i mindehøjtidelighed for ofrene ved skyderiet i Field's i København tirsdag den 5. juli 2022. Foto: Philip Davali Vis mere Kronprins Frederik og prins Christian talte med pressen efter at have deltaget i mindehøjtidelighed for ofrene ved skyderiet i Field's i København tirsdag den 5. juli 2022. Foto: Philip Davali

Dernæst var han med, fordi to af ofrene – og mange af de tilstedeværende under skyderiet i storcenteret – var jævnaldrende med den 16-årige prins Christian.

»Men så tror jeg også, det handler om, at det også er vigtigt at få vist Christian i anden situation efter Herlufsholm og ikke gemme ham væk,« påpeger Berlingskes royale kommentator Jakob Steen Olsen.

For i sidste måned endte »kronprinsparrets største krise« med, at prins Christian bliver trukket ud af den skandaleramte kostskole Herlufsholm.

Kongehusets forbindelse til kostskolen i Næstved har været kritiseret vidt og bredt, efter det har været afdækket, at der gennem mange år har hersket en kultur med vold, overgreb og mobning på skolen.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary med deres ældste søn, den kommende konge, prins Christian, foran kostskolen Herlufsholm, hvor han skal tage sin 1.g færdig, før han bliver trukket ud af skolen. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary med deres ældste søn, den kommende konge, prins Christian, foran kostskolen Herlufsholm, hvor han skal tage sin 1.g færdig, før han bliver trukket ud af skolen. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

»Det er også vigtigt, at danskerne lærer prins Christian at kende på en anden måde end fra Herlufsholm, hvor han jo på en eller anden måde har været hovedpersonen uden faktisk at komme til orde,« forklarer B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen og indvender:

»Det er der jo naturlige grunde til, han er kun 16 år, så selvfølgelig skal han heller ikke selv forsvare sin skole.«

Alle kongehuseksperterne vurderer altså, at det var fornuftigt at sende prins Christian til mindehøjtideligheden.

»Det er ikke sikkert, at det er med overlæg alle de her ting, men når man sidder og kigger på det og læser sammenhænge ind i det, så var det rigtig, rigtig fint, synes jeg, at det var ham, der kom afsted,« siger Jakob Steen Olsen.