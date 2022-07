Lyt til artiklen

Vil man stadig i fremtiden skulle tiltale de kongelige med 'De'?

Det spørgsmål kommer op at vende i seneste afsnit af B.T.-podcasten 'Det vi taler om'.

Her er kongehuseksperterne Nikolaj Vraa, Jakob Steen Olsen og Jacob Heinel Jensen fra henholdsvis HER&NU, Berlingske og B.T. nemlig samlet i studiet.

»Nogle gange kan jeg simpelthen ikke lade være med at tænke på, om der i virkeligheden kommer et tidspunkt, hvor man siger, at nu stopper det der,« lyder det fra B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

Man skal ikke tiltale de royale børn med de-formen, den gælder kun de voksne.Her ses den danske kongefamilie til prinsesse Isabellas konfirmation i Fredensborg Slotskirke: Dronning Margrethe, Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, samt deres børn prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine. Foto: Bax Lindhardt

Det kunne nemlig godt tyde på, at den mere »gammeldags« tiltaleform er på vej ud hos kongefamilien.

»Jeg tror ikke, man vil melde ud om det, men jeg tror, at det gradvist vil aftage, for der er jo flere og flere endnu yngre journalister, som ikke kan finde ud af det, for de har aldrig sagt De til et andet menneske i deres liv,« påpeger Berlingskes royale kommentator Jakob Steen Olsen.

Han og hans to medeksperter nævner flere anekdoter, hvor journalister har glemt at tiltale de kongelige med 'De' og 'Dem'.

Og i langt størstedelen af tilfældene er de royale familiemedlemmer ikke blevet det mindste fornærmede over at blive kaldt 'du'.

Tror du, man også i fremtiden vil tiltale de kongelige med 'De'?

»Dronningen sagde jo til Børneavisen i sidste uge, at hvis man glemmer det, så 'er det jo ikke sådan, at loftet falder ned',« tilføjer Nikolaj Vraa med et grin.

For ham og hans to kollegaer i studiet er det dog ikke noget problem at tiltale de kongelige korrekt.

»Jeg synes jo egentligt, det er meget fint bare at signalere, at vi godt er klar over, at de er kongelige, og det er da også en måde lige at være sammen med dem på, som er fornuftig,« mener Jakob Steen Olsen.

»Det handler om respekt jo,« tilføjer Nikolaj Vraa.

B.T.-podcasten 'Det vi taler om' havde i denne uge Nikolaj Vraa som vært, men typisk er det kun deltagerne, der skifter. Her ses fra venstre: Jacob Heinel Jensen, Anne Kristine Cramon, Jakob Steen Olsen, vært Ditte Okman, Niels Pinborg, Thormas Heurlin og Søs Marie Serup.

Man skal heller ikke længere tilbage end i tiden omkring før ungdomsoprøret i 1965, førend det var normal praksis herhjemme at tiltale både ældre og kollegaer med De.

I Tyskland er høflighedsformen stadig udbredt, men herhjemme røg den fløjte med ungdomsgenerationens opgør mod hierarkiet.

Og måske kommer vi altså i fremtiden heller ikke længere til at tiltale de kongelige med De.