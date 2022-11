Lyt til artiklen

Er Knud Romer rigtig blind, eller lader han bare som om?

Det spørgsmål stiller Casper Christensen i hans og Frank Hvams nye podcast på Podimo.

Her siger 'Klovn'-skaberen Casper, at han har set Knud Romer i Nyhavn, hvor han ikke virkede blind.

»I går kommer jeg gående i Nyhavn. Jeg ser Knud Romer, der kommer løbende. Den mand ser fint,« lyder det fra Casper Christensen til Frank Hvam.

Men Knud Romer er bestemt ikke er tilfreds med beskyldningerne om, at hans syn ikke skulle være dårligt.

Det slog han fast, da han fredag var gæst hos Ditte Okman og 'Det vi taler om' hos B.T.

»At blive blind af grøn stær er meget alvorligt. Beskyldningen om, at man lyver, er også meget alvorlig. Det er at sige, at jeg er en bedrager. Kan du beklikke et menneske for noget værre?,« spørger han i programmet.

Ifølge Knud Romer og hans øjenlæge, der også ringes op i programmet, har Knud Romer 10 procent tilbage af sit syn på det ene øje.

»Jeg har ti procent syn tilbage på venstre øje. Der er så lidt tilbage, at den mindste forværring bare gør det endnu værre,« fortæller han.

Knud Romer fortæller, at det var en person fra Øjenforeningen, der ringede og gjorde ham opmærksom på programmet.

»Det var Øjenforeningen, der hørte det her, som fik lavet en transskribering af det her, fordi de ville have en undskyldning til mig,« lyder det.

Knud Romer har dog ikke fået en undskyldning, og han har heller ikke kontaktet Casper Christensen.

»Jeg kender ham jo ikke,« fortæller han.