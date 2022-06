Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tidligere på ugen kunne Jonas Kuld Rathje fortælle, at hans tid som chefredaktør på B.T. var slut.

Men det betyder dog ikke, at det er helt slut med at slå vejen forbi Pilestræde i København, hvor B.T. har sin redaktion.

Det kunne han afsløre, da han fredag kort slog vejen forbi 'Det, vi taler om', hvor han flere gange har været en del af panelet.

»Jeg har plaget om at få lov til at fortsætte her (i 'Det, vi taler om', red.), så det håber jeg selvfølgelig på, at jeg kan komme herinde engang imellem,« lød det Jonas Kuld Rathje i programmet.

I studiet kredsede spørgsmålet også om, hvad den afgående chefredaktør fremover vil bruge tiden på.

Faste lyttere af programmet vil vide, at Jonas Kuld Rathje har en stor forkærlighed for DR-programmet 'Troldspejlet'.

Utroligt nok falder hans opsigelse sammen med, at DR tidligere på ugen kunne fortælle, at 'Troldspejlet' fra oktober vender tilbage som tv-program.

En grinende Jonas Kuld Rathje kunne dog godt slå fast, at han ikke står til at vippe programvært Jakob Stegelmann af pinden og selv overtage værtstjansen.

»Jeg er blevet tagget i alle mulige tråde og har fået beskeder, og flere har også spekuleret i, om jeg er den nye vært. Det er jeg ikke. Desværre, vil jeg sige.«

I stedet har han helt andre planer.

Nemlig at holde sig en god, lang sommerferie.