Tirsdag var danskerne i stemmeboksen for at sætte deres kryds til folketingsvalget.

Blandt dem var den tidligere forsidefrue Janni Ree, som i B.T.s program 'Det, vi taler om' afslørede, hvor hun satte sit kryds.

»Jeg er selvfølgelig i blå blok, det er nok ikke nogen hemmelighed,« forklarede hun og kastede derefter ud i en ros af samtlige blokkens partiledere.

»Jeg synes, at Ellemann har gjort det virkelig godt. Jeg er vild med Lars Løkke, han har glimt i øjet. Alex Vanopslagh har virkelig rullet sig ud for Liberal Alliance, ham er jeg også vild med.«

Men det var altså hverken Venstre, Konservative eller Liberal Alliance, der løb med hendes stemme.

Den gik i stedet til et parti, som også må siges at have brug for den, da de i den grad har været tæt på spærregrænsen.

Nemlig Dansk Folkeparti.

»Jeg gav faktisk Dansk Folkeparti en stemme, fordi jeg var bange for, at de kommer under spærregrænsen, og så kan jeg jo godt lide, at de som et af få partier går ind for dyrevelfærd. Det er der ikke så mange, der gør. Jeg kan godt lide, at de sørger for de ældre, at der kommer flere hænder.«

»Det vil være synd, hvis de røg under spærregrænsen,« siger hun og indrømmer også – da panelet spørger – at det er lidt af en velgørenhedsstemme.

Dansk Folkeparti endte også med at komme ind med 2,6 procent af stemmerne, hvilket dog stadig var et fald på 6,1 procent siden sidste valg. Partiet er dermed gået fra 11 til fem mandater.