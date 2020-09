Anders Agger fylder meget i sommerlandskabet, og man er efterhånden i tvivl om, hvem der møder hvem, når han møder almindelige danskere i DR-programmet 'Anders og Anne vender hjem'.

Det er budskabet i en såkaldt mediekommentar af Berlingskes tv-anmelder, Jakob Steen Olsen, som nu har fået Anders Agger til at reagere og kalde anmelderen 'nedladende'.

Det fortæller Jakob Steen Olsen selv i B.T.s podcast 'Det, vi taler om', hvor han læser op af en mail, han har fået af den populære tv-vært.

Sagen tog sin begyndelse forrige torsdag, da tv-anmelderen udgav en mediekommentar om Anders Agger og Anne Hjernøe aktuelle program, hvor de kører rundt i Danmark i en autocamper, mens Anders Agger taler med de lokale, og Anne Hjernøe laver mad til dem.

Anne og Anders rejser rundt i Danmark i en autocamper, taler med de lokale og laver mad. Foto: Egon Rix Vis mere Anne og Anders rejser rundt i Danmark i en autocamper, taler med de lokale og laver mad. Foto: Egon Rix

»Ja, så er det altså, at man ikke rigtig fatter, hvem der har fundet på, at Anne Hjernøe også skal med rundt på badehotellerne for licenspengene. Hvilken funktion har hun overhovedet i programmet? Hvad kan hun egentlig andet end at sjoske halvdovent rundt i en slap sandal og reagere på det, andre fortæller hende med et 'fedt' eller et 'fantastisk', mens hun svinger med håret?,« skriver Jakob Steen Olsen og tilføjer:

»Og når nu hun er tv-kok, mens så mange andre ikke er det, så er hendes mad da heller ikke særlig spændende. Er det ikke mest noget med at skære noget italiensk spegepølse i skiver og garnere med en blomst?«

Kommentaren fik Anne Hjernøe til at lægge et billede af en blomsterpyntet grillpølse på Instagram og takke sine følgere for opbakningen ovenpå den negative anmeldelse.

»Det synes jeg faktisk, hun gjorde meget godt. Hun viste overskud,« siger Jakob Steen Olsen i 'Det, vi taler om'.

Vis dette opslag på Instagram Det holder fandme hele vejen Pølser & blomster @jakobsteenolsen @berlingske #pølserogblomstergate Kære insta-venner tusind tak for alle jeres søde hilsner og altid skønne opbakning. Hvis I får lyst til at lave et #pølserogblomstergate opslag så giver jeg en afsprittet krammer når jeg ser jer Skøn aften, jeg skal spise nu og gæt hvad der er på menuen #pølseiblomst #berlingske #pølsegate #pølsegaten #pølserogblomster Et opslag delt af Anne Hjernøe (@annemad) den 11. Sep, 2020 kl. 10.08 PDT

Til gengæld er han ikke stor fan af Anders Aggers reaktion. For ifølge tv-anmelderen tikkede der efterfølgende en mail ind fra DR-stjernen, som ifølge Jakob Steen Olsen, var 'skidesur', og ikke var enig i anmelderens betragtning om, at hans forfængelighed overskyggede for de medvirkende.

'Tjek i øvrigt Annes instagram. Hun smiler lidt med dig, og 1100 kommentarer smiler med,' afsluttede Anders Agger, ifølge Jakob Steen Olsen, sin mail. Og det er det, der har fået anmelderen til at læse mailen op i podcasten.

Han mener nemlig ikke, at han som anmelder skal lade sig påvirke af hverken de medvirkende eller de 1100 trofaste fans, som støtter Anne Hjernøe i Instagram-opslaget.

»Min skyldighed som anmelder er ikke – om der så var 100.000, som syntes, jeg var en idiot – så havde jeg kun skyldighed over for mig selv. Hvis jeg som anmelder ikke skriver, hvad jeg mener, af frygt for at blive upopulær blandt Anne Hjernøes 1100 venner, så kunne jeg godt skyde mig en kugle for panden, for så var der ikke mere tilbage,« siger han.

Han fortæller desuden, at han oplyste Anders Agger om, at programmet er så populært hos seerne, at han burde være ligeglad med, hvad en anmelder mener.

B.T har bedt Anders Agger om en kommentar, men han er foreløbig ikke vendt tilbage.