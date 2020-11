Shu-bi-dua-forsangeren Michael Bundesen var en meget privat mand.

Derfor var der nærmest ingen, der vidste, at han havde kræft, inden sygdommen søndag tog livet af ham.

Det fortæller Nikolaj Vraa, journalist på Her & Nu, i ugens udgave af 'Det, vi taler om'.

'Efter Michaels eget ønske kommer bisættelsen til at foregå diskret, og kun for de allernærmeste. Selvom det varmer at tænke på, hvor mange danskere han har betydet noget for, appellerer vi til at dette ønske respekteres', lød det fra familien, da de offentliggjorde den triste nyhed om Michael Bundesens død.

Shu-bi-dua-forsanger Michael Bundesen. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Shu-bi-dua-forsanger Michael Bundesen. Foto: Martin Sylvest Andersen

Her kunne de samtidig fortælle, at det var 'efter kort tids kræftforløb, at 'livets skjorte blev for kort', som Michael Bundesen selv synger i 'Den røde tråd'

Den 71-årige sanger blev i 2011 ramt af flere blodpropper.

»Familien Bundesen er en meget privat familie – de har været kendt i 45 år, og selv om en del af hans sygdomsforløb var offentligt kendt, så var det ikke kendt, at han havde en kræftsygdom,« siger Nikolaj Vraa.

I sit virke som journalist har han mødt 'Bonden', som han blev kaldt. Og selvom han gerne stillede sig op og talte om Shu-bi-dua med store armbevægelser, så var han en helt anden person, når snakken handlede om ham selv.

»Han var en meget bestemt mand. Og hvis du mødte ham i en Shu-bi-dua-sammenhæng, så var det godt nok svært at få en samtale, fordi de hele tiden ping-pongede på det her Shu-bi-dua-sprog, men når man så havde ham på tomandshånd, sammen med andre fra Shi-bi-dua, så var det en helt almindelig samtale.

Hør hele snakken i ugens udgave af 'Det, vi taler om' over artiklen.