»Jeg synes, Jeppe fik en hård straf dengang, og det er måske det, der redder ham i dag, for det var ikke almindeligt, man outede den sags sager.«

Helle Thorning-Schmidt var formand for Socialdemokratiet, da udenrigsminister Jeppe Kofod i 2008 havde sex med en 15-årig pige til en fest ved Socialdemokratiets Ungdom, mens han selv var 34 år.

Og den tidligere statsminister synes grundlæggende, hun håndterede sagen, som hun skulle, da hun fratog Jeppe Kofod hans ordførerposter efter skandalen. Det fortæller hun i B.T.s podcast 'Det, vi taler om'.

Den 12 år gamle sag er blevet aktuel igen, efter at tv-vært Sofie Linde for nylig kickstartede en landdækkende fokus på sexchikane, som foreløbig har fået kvinder i primært mediebranchen til at stå frem med personlige historier om krænkende adfærd fra mandlige kollegaer og chefer.

Det fik Radikale Venstres ligestillingsordfører, Samira Nawa, til i B.T. at kritiskere regeringen for at have udnævnt Jeppe Kofod til udenrigsminister, når man kendte til sexskandalen.

I 'Det, vi taler om' ønsker Helle Thorning-Schmidt ikke at oplyse, om hun ville have smidt politikeren ud af Socialdemokratiet, hvis hun havde haft nutidens briller på dengang. Ej heller om hun ville have undladt at give ham en ministerpost, som hendes efterfølger Mette Frederiksens gjorde.

Men hun understreger flere gange, at 'straffen' – som hun selv sætter i anførselstegn – var hård med datidens øjne.

»Det skete ikke normalt i den slags sager, at der kom fuld offentlighed om det, og han måtte gå ud og undskylde over for pigen – for den smerte, han havde forvoldt. Disse sager kommer ofte i glemmebogen, og folk lusker videre, og man taler ikke om dem – og det var præcis det, der ikke skete i sagen om Jeppe. Så den adskiller sig markant fra andre,« siger hun.

Selvom Jeppe Kofods sexsag er blusset op igen, og både han og Socialdemokratiet har fået voldsom kritik for den måde, sagen blev håndteret på både dengang og siden, så minder Helle Thorning-Schmidt om, at røsterne var lige så kritiske dengang – men med omvendt fortegn.

Jeppe Kofod på sin første arbejdsdag efter den 'tænkepause' han tog i 2008, da sagen kom frem. Foto: Keld Navntoft Vis mere Jeppe Kofod på sin første arbejdsdag efter den 'tænkepause' han tog i 2008, da sagen kom frem. Foto: Keld Navntoft

I 2008 var flere markante stemmer ude og sige, at man var for hård ved politikeren, som ikke havde gjort noget ulovligt, da han havde sex med en pige over den seksuelle lavalder. Og hun skulle som formand høre for, at hun var snerpet og overreagerede, da hun tog affære og blandt andet fratog Jeppe Kofoed hans post som udenrigsordfører, siger hun i podcasten.

»Men egentlig synes jeg, det var ok håndteret,« siger Helle Thorning-Schmidt, der ikke er tilhænger af tavshedsklausuler, der lader folk liste ud af bagdøren.

»For det er det, der gør, at man har haft serie-krænkere, som bliver ved, fordi det ikke kommer for dagens lys.«

Selvom Helle Thorning-Schmidt generelt er tilfreds med sin håndtering af sagen i 2008, så har hun brugt den forgangne uge på selvransagelse og har spurgt sig selv, om hun var 'en del af en maskulin kultur, der holdt hånden over de her ting'.

Med det in mente vil vært på 'Det, vi taler om', Ditte Okman, gerne høre Helle Thorning-Schmidt, om der er noget, hun synes, hun burde have gjort anderledes.

»Jeg er også dengang gået forbi nogle ting, jeg ikke ville gå forbi i dag. Vi vidste godt, der var nogen hist og pist, der ikke kunne lade kvinderne være til festerne og også var ubehagelige. Jeg tror, det er sådan på mange arbejdspladser, hvor der bliver talt sjovt og fjoget om, at 'der er nogle klammerter, man skal undgå til fester'. Jeg kan ikke lide, jeg var en del af en kultur, der så den anden vej,« siger Helle Thorning-Schmidt uden dog at gå i detaljer.