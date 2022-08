Lyt til artiklen

Harvey Weinstein sidder fortsat fængslet på det medicinske afsnit af Twin Tower kriminalforsorg i Los Angeles.

Her afsoner han med skrantende helbred sin dom på 23 års fængsel for voldtægt og seksuelle krænkelser af en lang række kvinder – og afventer endnu en retssag om 11 yderligere anklager om seksuelle krænkelser.

Og nu er der udkommet en ny bog, der i den grad roder op i den fængslede filmproducers ugerninger.

Bogen 'Hollywood Ending: Harvey Weinstein and the Culture of Silence' af Ken Auletta er derfor også et af de helt store samtaleemner i B.T.-podcasten 'Det vi taler om'.

»Det er ret grænseoverskridende og på alle måder klamt,« præsenterer vært Ditte Okman bogen, der er blevet til efter interview med både filmstjerner, tidligere ansatte, venner og familiemedlemmer til Harvey Weinstein.

Blandt de mest fremtrædende ofre for filmproduceren finder man den tidligere skuespiller Jessica Mann.

»Hun kunne fortælle, at Harvey Weinsteins penis så ud, som om han var forbrændt. Det så ud, som om han ikke havde nogen testikler, og at hans penis lignede en vagina. Den blev beskrevet som deform. Det var ret brutalt,« fortæller Ditte Okman.

»Nogen beskrev den også som sådan en lille dut eller en lille pølse. Sådan en kugle, der bare sad oven på ham.«

Harvey Weinstein under retssagen i 2020 i New York. Foto: SPENCER PLATT Vis mere Harvey Weinstein under retssagen i 2020 i New York. Foto: SPENCER PLATT

Derfor har podcasten allieret sig med professor på Odense Universitetshospital på Urinvejskirurgisk Afdeling Lars Lund.

Han forklarer, at Harvey Weinsteins underlige penis og erektionsproblemer formentlig kan forklares med hans overvægt.

»Der er mange mænd, når man har sådan en stor mave, så kan man ikke engang se sin penis, så krymper den ligesom ind imellem dellerne,« vurderer Lars Lund.

»Han har helt sikkert ikke haft en vagina, han har fem børn og så videre, så han har i hvert fald kunnet gennemføre noget tidligere i sit liv. Men jeg tror simpelthen, han er inde i det, der hedder metabolisk syndrom. Det vil sige, at man er inde i en tilstand, hvor ens egne hormoner ikke er i stand til – altså blandt andet testosteron – ikke er i stand til at få en sufficient erektion.«

ARKIV. Retstegning: Ved retten i New York var Harvey Weinstein i kørestol. Hans advokater har før udtalt, at hans helbred er skrantende, og at han har brug for omfattende behandling for blandt andet ikke at blive blind. Foto: Elizabeth Williams Vis mere ARKIV. Retstegning: Ved retten i New York var Harvey Weinstein i kørestol. Hans advokater har før udtalt, at hans helbred er skrantende, og at han har brug for omfattende behandling for blandt andet ikke at blive blind. Foto: Elizabeth Williams

Derfor benyttede Harvey Weinstein sig også af medicin.

»Nogle af dem, der er blevet voldtaget af ham, forklarer faktisk – og det kommer også til at stå i bogen – hvordan han har måttet medicinere sig selv, altså sprøjte medicin direkte ind i den her vagina-lignende dut for at kunne få så hård en rejsning, at han faktisk var i stand til at voldtage,« fortæller Ditte Okman.

Professoren på Odense Universitetshospital på Urinvejskirurgisk Afdeling, Lars Lund, forklarer, at medicinen hedder Caverject.

»Det er faktisk ret udbredt,« forklarer han.

»Det kom frem i midten af 90erne og er et prostaglandint stof, som går ind og gør, at man nemt kan få en erektion, og det er et virkelig godt middel til mænd, der har de her problemer.«

Professoren forklarer desuden, at erektionen typisk opstår inden for et par minutter, når man sprøjter Caverject ind i svulmelegemet – hvis man føler sig stimuleret samtidig.