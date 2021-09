En artikel i Weekendavisen har den seneste tid vakt opsigt og kritik.

Artiklen refererer den fortrolige advokatundersøgelse af anklagerne mod folketingsmedlem Naser Khader for seksuelle krænkelser og grænseoverskridende adfærd – uden de syv kvinder, der medvirker i advokatundersøgelsens, samtykke.

Derfor var journalisten bag Weekendavisens omdiskuterede artikel, Poul Pilgaard, inviteret i B.T.-podcasten 'Det vi taler om' for at forsvare sig.

»Det er jo af åbenlys offentlig interesse, hvorfor en af de sidste 25 års mest markante danske politikere er blevet fældet. Hvad var det, der gjorde at han blev fældet, og det var jo ifølge Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape, dét som stod i advokatrapporten,« understregede Weekendavisen-journalisten.

Poul Pilgaard Johnsen er journalist på Weekendavisen. Han har fået fat i advokatundersøgelsen af Naser Khader og skrevet en artikel, der refererer den fortrolige rapporten. Vis mere Poul Pilgaard Johnsen er journalist på Weekendavisen. Han har fået fat i advokatundersøgelsen af Naser Khader og skrevet en artikel, der refererer den fortrolige rapporten.

Derfor mener han, at den offentlige interesse »overtrumfede« det faktum, at oplysningerne »som udgangspunkt var private og fortrolige«.

»Kvinderne er jo ikke citeret med navn, med mindre de er stået frem med navn,« tilføjede Poul Pilgaard.

Men direktør i Impact tv Thomas Heurlin og kommunikationsrådgiver Anne Kirstine Cramon påpegede, at artiklen vil kunne gøre flere utrygge ved at stå frem i lignende sager en anden gang.

»Det er det, der bekymrer mig lidt: At pludselig bliver historien, at hvor er det synd for Naser Khader,« forklarede Thomas Heurlin.

Alt det der, som I skriver i Weekendavisen - spild af plads! Thomas Heurlin, direktør Impact TV og paneldeltager i 'Det vi taler om'

Både han og Anne Kirstine Cramon mente nemlig, at artiklen bliver et forsvar for selvsamme folketingspolitiker.

»Når man læser din artikel, så synes jeg, den sår tvivl om kvindernes intention, og om de i virkeligheden er tale om en sammensværgelse mod Naser Khader. Det er det, jeg får ud af at læse den artikel,« sagde Thomas Heurlin.

En fortælling, Naser Khader selv ønsker, påpegede Anne Kirstine Cramon.

»Jeg synes også nogle steder, at man bliver en lille smule påvirket i en retning. For eksempel oplysningen om, at den dokumentation, der skal bakke en af kvinderne op, ikke kan blive fremvist, fordi der er kommet virus på hendes computer. Sådan en oplysning for mig, den siger jo, der er et eller andet, der ikke stemmer her,« eksemplificerede B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

Thomas Heurlin er direktør og stifter af produktionsselskabet Impact TV - og hyppig gæst i B.T.-podcasten 'Det vi taler om'. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Thomas Heurlin er direktør og stifter af produktionsselskabet Impact TV - og hyppig gæst i B.T.-podcasten 'Det vi taler om'. Foto: Thomas Lekfeldt

Poul Pilgaard afviser dog, at han skulle have været noget som helst andet end objektiv i sin udvælgelse af detaljerne fra den 54 sider lange rapport.

»Hvordan har jeg så udvalgt det? Det har jeg gjort ved, at jeg tager de mest markante skråstreg belastende udsagn fra kvinderne, og så tager jeg de mest markante og velargumenterede svar fra Naser Khader og hans advokat,« forsikrede han.

Kritikken faldt dog også mere specifikt på de dokumenterende korrespondancer mellem Khader og kvinderne, som Poul Pilgaard valgte at tage med.

»Jeg har vurderet, at Naser Khaders indvending her: 'Se her, vi skriver sammen efterfølgende, og hun foreslår igen, om hun skal komme til København, efter at det her angivelige overgreb er sket', det er da en oplysning, som også ville være blevet fremført i en retssal, så det er da relevant at få med,« argumenterede Pilgaard.

Anne Kirstine Cramon er kommunikationsrådgiver og i fredags var hun vikarierende vært på B.T.-podcasten 'Det vi taler om'. Foto: Mathias Svold Vis mere Anne Kirstine Cramon er kommunikationsrådgiver og i fredags var hun vikarierende vært på B.T.-podcasten 'Det vi taler om'. Foto: Mathias Svold

Men Anne Kirstine Cramon påpegede, at den slags oplysninger ofte misforstås.

For det er ganske almindeligt, at et offer vil være i dialog med sin krænker for at komme tilbage til »en normalitet«.

»Hvis det nu er anerkendt, at et offer kan opføre sig på den måde, så er det jo faktisk ikke særlig markant, så er det jo bare normalt,« tilføjede Thomas Heurlin.

Men Poul Pilgaard påpegede, at der ikke er faldet retlig dom i sagen.

»Det her går jo ud på, at der er nogen, der påstår, at de har været offer for et overgreb, og så er der nogen, der siger nej, det var der ikke tale om. Skulle Weekendavisen så have statueret, at det er et offer, og derfor må vi af hensyn til offeret ikke bringe den oplysning? Så har vi jo taget stilling i sagen, vi ønsker præcis ikke at tage stilling, vi ønsker at referere, hvad der står i denne her rapport.«

Hvad mener du?

Poul Pilgaard afviser desuden i podcasten at fortælle, hvem han har fået den fortrolige rapport fra.

I Frihedsbrevet afviser Naser Khader dog, at det er ham, der har udleveret rapporten til Poul Pilgaard – trods han og hans advokat, Heidi Højmark Helveg, er de eneste, der har haft fysiske eksemplarer af rapporten.

Advokatfirmaet Plesner, der står bag rapporten, konkluderede desuden, at den rapport, der afbilledes i Weekendavisen, er et af de to fysiske eksemplarer.