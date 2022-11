Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søren Espersen og Danmarksdemokraterne står til at få et helt forrygende valg.

Men ikke desto mindre var det en meget afdæmpet Søren Espersen, som var gæst hos 'Det, vi taler om', som dækker hele valgaftenen fra Christiansborg.

En af årsagerne til dette var, at snakken faldt på Dansk Folkeparti – Søren Espersens gamle parti, som han forlod – der har haft en regulær nedsmeltning og kæmper for sin overlevelse.

»Det har været underligt for mig. Jeg havde nogle underlige måneder i sommer, om jeg skulle eller ikke skulle (forlade DF, red.),« forklarede han.

Søren Espersen er dog også lettet over det valg, som han har truffet, og han understregede, at han ikke ville smække med døren i forhold til sin afsked med DF.

»Jeg er da ked af, at det gik som det gik med Dansk Folkeparti (...) Det kunne jeg ikke være med til længere. Jeg er mentalt meget stærk, men jeg kunne mærke, at det var for meget for mig.«

Han hilser dog fortsat på de gamle kammerater fra DF, og han tror ikke, at der er nogle følelser i klemme fra hverken den ene eller anden side, forklarede han. Dog med én undtagelse. Det kom frem, da vært Pia Kjærsgaard spurgte, hvordan hans forhold til Pia Kjærsgaard er den dag i dag.

»Det er ikke særlig godt, og det er dét,« svarede Søren Espersen.