Kendispræsten Flemming Pless blev tidligere på ugen afskediget.

Det skete, efter der i længere tid har kørt en krænkelsessag mod Flemming Pless i Kirkeministeriet, hvor fem kvinder har anklaget ham for at have krænket dem med berøringer, spontane kys eller forsøgt at indlede forhold, mens de havde søgt sjælesorg i Christians Kirken, hvor Pless var sognepræst.

20. september skrev Kirkeministeriet i en pressemeddelelse, at det har afskediget en tjenestemandsansat sognepræst, og at han stopper fra udgangen af december.

I pressemeddelelsen lyder det desuden, at præsten inden sin afskedigelse har været 'genstand for tjenstligt forhør,' og at han selv har ansøgt om at blive afskediget.

Senere samme dag reagerede Flemming Pless i et Facebook-opslag.

»Man kan næppe komme igennem en lang karriere som præst og privatperson uden at komme til at træde nogen over tæerne eller skabe sorg. Til dem, jeg utilsigtet har såret, vil jeg aldrig være sen til at sige undskyld,« lød det.

I B.T.-podcasten 'Det, Vi Taler Om' modtog vært, Ditte Okman, en mail fra en bekymret præst, der forklarede, hvorfor Flemming Pless stadig kan fortsætte sit virke som præst.

