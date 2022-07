Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I mere end 30 år har ECCO været kongelig hofleverandør.

Men når skofirmaets prestigefyldte prædikat udløber til næste år, vil det ikke blive forlænget de sædvanlige fem yderligere år af kongehuset.

Det var selvfølgelig et stort diskussionsemne i fredagens udgave af B.T.-podcasten 'Det vi taler om'.

For her var kongehuseksperterne Nikolaj Vraa fra HER&NU, Jakob Steen Olsen fra Berlingske og Jacob Heinel Jensen fra B.T. samlet til at endevende sagen om ECCO og kongehusets relation til skovirksomheden, der har fortsat deres forretninger i Rusland på trods af landets invasion af Ukraine.

ECCO fortsætter i Rusland – men er færdig som Kongelig Hofleverandør. Foto: Jens Kalaene Vis mere ECCO fortsætter i Rusland – men er færdig som Kongelig Hofleverandør. Foto: Jens Kalaene

For »vi har altså ikke set før, at man er blevet fyret på den her måde,« pointerer Jakob Steen Olsen i udsendelsen.

Berlingske royale kommentator mener dog, der er en god forklaring.

»Jeg tror, der er en sammenhæng mellem de erfaringer, man har høstet sig i Herlufsholm-sagen, og så at man nu rent faktisk selv lukker den her op igen og lukker den i, og demonstrerer, at man rent faktisk har lært noget af Herlufsholm-sagen,« påpeger Steen Olsen.

For ligesom danskerne har været meget utilfredse med kongehusets tilknytning til ECCO, så har de også været det overfor kongehusets tilknytning til den skandaleramte kostskole Herlufsholm.

Jeg tror simpelthen, at kongehuset ville miste sin relevans, hvis man ikke også tog nogle af de her mere værdipolitiske spørgsmål op, som folk engageres i. Jacob Heinel Jensen, B.T.s royale korrespondent

Her endte det ligeledes med, at prins Christian kommer til at bliver trukket ud af skolen, og prinsesse Isabella ikke starter som planlagt.

»Men det er jo også en balancegang, for samtidig kan kongehuset heller ikke lade sig diktere af folkestemninger,« tilføjer Nikolaj Vraa.

Ikke desto mindre befinder kongehuset sig »et meget interessant sted lige nu«, påpeger Jakob Steen Olsen.

For med de nye vinde, der blæser i samfundet, så bliver kongehuset nødt til at omstille sig fra den måde, de kongelige og deres kommunikation tidligere har fungeret.

»Det var nemmere at sige: 'Vi er så fine, at vi behøver ikke kommentere noget' – men det går ikke mere. Det ved vi, for shitstorms rammer også kongehuset,« siger Jakob Steen Olsen.

Kronprinsparret Frederik og Mary på officielt besøg i Holland. Foto: Albert Nieboer Vis mere Kronprinsparret Frederik og Mary på officielt besøg i Holland. Foto: Albert Nieboer

For når det danske kronprinspar har »sat sig op på en højere moralsk hest« ved at slå sig op på mere værdipolitiske temaer som klima og LGBT+, så kræver det også noget mere af dem – og dem, de omgiver sig og samarbejder med.

»De kommer til at skulle slukke mange flere ildebrande i fremtiden,« vurderer B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

For ligesom man også har set det i det britiske kongehus, så er der »ikke nogen anden vej frem« for det danske kongehus.

»Jeg tror simpelthen, at kongehuset ville miste sin relevans, hvis man ikke også tog nogle af de her mere værdipolitiske spørgsmål op, som folk engageres i. Og det er jo specielt unge mennesker, der keerer sig om LGBT-dagsordenen, klima og alle de her ting, så hvis kongehuset vil overleve, så er de også nødt til at gå den vej,« lyder det fra Jacob Heinel Jensen.

B.T.-podcasten 'Det vi taler om' havde i denne uge Nikolaj Vraa som vært, men typisk er det kun deltagerne, der skifter. Her ses fra venstre: Jacob Heinel Jensen, Anne Kristine Cramon, Jakob Steen Olsen, vært Ditte Okman, Niels Pinborg, Thormas Heurlin og Søs Marie Serup. Vis mere B.T.-podcasten 'Det vi taler om' havde i denne uge Nikolaj Vraa som vært, men typisk er det kun deltagerne, der skifter. Her ses fra venstre: Jacob Heinel Jensen, Anne Kristine Cramon, Jakob Steen Olsen, vært Ditte Okman, Niels Pinborg, Thormas Heurlin og Søs Marie Serup.

Den holdning er Berlingskes kongehusekspert helt enig i.

»Men det kræver så også omvendt, at de dels har deres eget moralske regnskab i orden, og at de sørger for, at dem, de har noget med at gøre, har deres moralske regnskab i orden. Og det kræver også, at de i den grad bliver gode til at håndtere de sager, som hele tiden med jævne mellemrum vil dukke op,« mener Jakob Steen Olsen.

Både han og Jacob Heinel Jensen påpeger derfor, at kongehuset skal opruste deres kommunikation – både fra officiel side og hos de enkelte royale familiemedlemmer.

For det vil i fremtiden ikke blive accepteret, hvor meget kongehuset tillader sig at feje væk som privatsager.

»Det billede er ved at ændre sig. Kongehuset vil også i stigende grad – som alle andre institutioner, politikere, firmaer, alle mulige – blive stillet moralsk til ansvar, sådan som vindene blæser i fremtiden. Og det kræver mere transparens,« pointerer Jakob Steen Olsen til slut.