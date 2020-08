»Det er bare ikke sjovt.«

Sådan lyder det fra kommunikationsekspert Anna Thygesen, da deltagerne i fredagens udgave af radioprogrammet 'Det, vi taler om' diskuterer Danmarks fineste orden, Elefantordenen.

Der er nemlig en lytter, der har gjort ugens panel opmærksomme på, at der er en detalje ved elefanten, der kan vække opsigt.

For på den fine elefant på det lyseblå bånd, som de af dronningen særligt udvalgte kan bære, sidder der nemlig en lille sort mand.

Noget, som de tilstedeværende i ugens panel er enige om er forkert. Denne fredag er det caster Marlene Weibøl, tv-producent Thomas Heurlin, journalist fra Se og Hør Jakob Heinel Jensen og så Anna Thygesen, der vikarierer for programmets vanlige vært Ditte Okman.

»Nu tænker jeg som kommunikationsdame, så vil jeg sige til Lene Balleby (kommunikationschef i kongehuset, red.),' nu går du i gang, for det her ender skidt',« lyder det fra Anne Thygesen, som fortsætter:

»Jeg prøver at lave lidt sjov, men det er bare ikke sjovt. Det er bare overalt i vores historie,« lyder det fra hende.

Jakob Heinel Jensen er ligesom de andre enig i, at det ikke er noget, man måske skal tage alt for let på. Han mener faktisk, at man bør se på at ændre den så traditionsbundne orden.

»Hvis man nu skulle løse det her på en god måde, så skulle man jo gøre det at sige, okay de elefantordener, der er (givet, red.), de er, som de er, for netop ikke at gå ind og ændre historien, og så kunne man sige fremover, der er vi nødt til at lave dem, hvor den ikke er der,« siger Heinel Jensen, som blandt andet har kongehuset som sit stofområde.

De andre forudser, at hvis folk får øjnene op for manden på elefanten, så kan det skabe ramaskrig.

»Især når det er royalt. Det er dobbelt op,« lyder det fra Marlene Weibøl.

I forbindelse med diskussionen om elefantordenen vender panelet også debatten om lakridserne, der går under navnet Skippermix fra Haribo. Her er der dog flere, der mener, det er hysteri, at man ikke kan beholde lakridsens udseende, som forestiller mænd fra forskellige lande.