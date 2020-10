»Hvorfor skal de tvangsindlægges til at se på din pik?«

Bølgerne gik højt i fredagens afsnit af 'Det, vi taler om', hvor Ditte Okman hev en henvendelse, hun havde fået fra en af Impact TV-direktør Thomas Heurlins tidligere ansatte, frem under programmet.

Sammen med Anna Thygesen og Nikolaj Vraa var Thomas Heurlin selv en del af dagens panel, og nu måtte han på direkte radio svare for sig.

Henvendelsen fra den tidligere medarbejder omhandlede en episode til en julefrokost på Impact TV. Her havde alle ansatte siddet ved et langbord og hygget sig, da Thomas Heurlin rejste sig for at holde en tale.

»Og så begynder du under talen at tage dit tøj af,« forklarede Ditte Okman i programmet, og Thomas Heurlin bekræftede: »Helt korrekt.«

'Det, vi taler om'-værten fortsatte:

»Til sidst står du splitterravende nøgen. Og det, vedkommende siger, er, at det er ekstremt ubehageligt at få – jeg har lyst til at sige din pik – din krop op i hovedet. Vedkommende forstår ikke, hvorfor denne skulle være tilskuer til det. Hvilken brik er det, pågældende spiller i det duttelutspil, du har kørende? Hvorfor skal de tvangsindlægges til at se på din pik?«

»Jeg tror, vedkommende prøver at beskrive det med at føle sig fanget til at skulle være en del af dit 'hvad fanden det nu er, du har gang i'. Og det er dybest set også det, jeg vil spørge dig om: Hvad fanden har du gang i?« lød det kontant fra den 45-årige vært.

Thomas Heurlin var ikke sen til at anerkende, at pågældende har haft en kedelig oplevelse.

»Først må jeg sige, at når vedkommende har haft den oplevelse, er det en oplevelse, som den person har haft. Det må jeg tage ad notam og alvorligt, og det lyder bestemt ikke rart,« sagde han og tilføjede:

»Det kan være, jeg skal til at tænke mig om, når jeg provokerer lidt.«

Han forklarede endvidere, at det ikke er usædvanligt for ham at holde nogle særlige taler til julefrokosterne. At han faktisk går efter at ramme noget helt usædvanligt. At nå derud, hvor han ikke kan bunde. Men kun på egen bekostning, forsikrede han:

»Jeg tænker, at det er vigtigt, hvis man skal ydmyge nogen, skal man ydmyge sig selv. Hvis nogen skal gå planken ud, er det én selv. Jeg ville ikke bede andre om at tage tøjet af, men jeg vil gerne selv tage mit tøj af.«

Men en blotter tager jo også kun sit eget tøj af. Det gør det ikke mindre grænseoverskridende af den grund, indvendte de to kvinder til stede i radiostudiet.

Thomas Heurlin, dansk tv-producent, journalist, direktør og stifter af produktionsselskabet Impact TV. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Thomas Heurlin, dansk tv-producent, journalist, direktør og stifter af produktionsselskabet Impact TV. Foto: Thomas Lekfeldt

Den omtalte julefrokost fandt sted under første bølge af MeToo.

Dengang var produktionsvirksomheden lige blevet færdige med at lave dokumentaren 'De misbrugte filmbørn', og de var derfor særligt opmærksomme på, hvad MeToo-fænomenet betød for deres omgang med hinanden, forklarede Thomas Heurlin i programmet.

»Jeg er af den meget faste overbevisning, at det handler om at opføre sig ordentligt. Man må ikke forgribe sig på andre, men det handler ikke om, at man ikke må være seksuelt aktiv.«

»Det handler ikke om, at man ikke må folde sig ud. At man ikke må makse ud. Det, som man bare ikke må, er at genere andre. Man må ikke krænke andre. Og nu kan jeg mærke, at jeg i hvert fald har krænket én person. Og det er selvfølgelig én for meget.«

Hverken Anna Thygesen eller Ditte Okman lod Thomas Heurlin slippe så let. De havde mange spørgsmål, de gerne så besvarede:

Overvejede Thomas Heurlin, hvad han udsatte andre for? At andre mennesker måtte betale en pris for det? Hvad var formålet? Handlede det om reaktionen?

Den sidstnævnte spørgsmål måtte Thomas Heurlin svare ja. Han kan godt lide at provokere, berettede han og kaldte sig selv »ekshibitionist«

»Jeg er ude efter publikums øjne, og jeg nyder at stå og tale, men hvis jeg havde vidst, at jeg havde krænket nogen som helst, var jeg stoppet øjeblikkeligt.«

Men det er der jo efterhånden mange, der har sagt, understregede Anna Thygesen og Ditte Okman: At mændene simpelthen ikke havde tænkt over, at deres adfærd kunne opfattes krænkende.

»Det er på arbejdspladsen. Det er overfor dine ansatte, som du fucking tvangsindlægger til det,« fastholdt Ditte Okman og fortsatte:

»Her kan det være, at man er bekymret for, om det kan have større konsekvenser at rejse sig op og skride. Og om ens kollegaer synes, man er en snerpe, og du (Thomas Heurlin, red.) synes, man er en idiot.«

Thomas Heurlin anerkendte problemet. Krænkere er idioter, men hans intention havde aldrig været at krænke. Hans formål var at »makse ud«.

»Jeg ville vise, at MeToo ikke betyder, at man ikke kan flippe ud og opføre sig vildt. Det handler om, at man ikke skal genere andre mennesker.«