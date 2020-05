Hørte man sladderprogrammet 'Det, vi taler om' i denne uge, var der ingen tvivl om, hvad panelet mente om en sag, hvor skuespiller Ali Sivandi gjorde grin med en mand i høje hæle.

Det var vært Ditte Okman, som havde bragt historien med sig i studiet, hvor de tre fremmødte gæster diskuterede 'Underverden'-skuespillerens opførsel.

Han filmede nemlig den forbipasserende mand (som senere har vist sig at være 25-årige Aleksander Aarstad, red.) på gaden, fordi han bar høje hæle og havde fuldskæg.

Videoen, hvor man kan man se Sivandi råbe efter manden og sige, at han har Mach 3-skrabere til ham, lagde skuespilleren ud til sine mere end 56.000 følgere på Instagram.

Noget, der resulterede i en mindre shitstorm for ham, og det med rette, hvis man spørger kommunikationsekspert Anna Thygesen, som var med i ugens radioprogram.

»Det er noget forbandet svineri at gøre sådan noget,« lyder det fra hende, inden hun fortsætter sin dom over skuespillerens gerninger:

»Man er edderbankeme tonedøv og har ikke fattet en bjælde af, hvad vi har af værdier i det her land. Holy guacamole!«

Det er dog ikke kun Ali Sivandis gerning i videoen, som panelet, der foruden Thygesen består af Niels Pinborg, chefredaktør på Se og Hør og Jonas Kuld Rathje, chefredaktør på B.T., mener er forkert.

Skuespilleren har nemlig også skrevet en officiel undskyldning, der er af meget lav kvalitet - foruden at komme meget sent - lyder det i radioprogrammet.

I undskyldningen slutter Sivandi nemlig blandt andet af med at opfordre andre til ikke at gøre som ham og derudover understreger han, at hans gerninger bare var ment som 'love'.

»Han er f***** grineren. Det var love. Det var bare love,« lyder det fra vært Ditte Okman, som altså ikke køber forklaringen.

»Han skal være glad for, han ikke er så kendt, og at han ikke bor i USA, ellers havde han lavet sin sidste film,« siger Se og Hørs chefredaktør, Niels Pinborg.