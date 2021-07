Kronprinseparret var sammen med prins Christian på Wembley for at se Danmarks semifinalekamp mod England i onsdags.

Her var de i – nogles øjne – i et kontroversielt selskab, da de sad sammen med den slovenske UEFA-præsident Aleksander Ceferin.

Ceferin bliver betegnet som en yderst kontroversiel herre, da han i løbet af årene har indgået store samarbejder med virksomheder og nationer, der har et diskriminerende syn på blandt andet kvinder og homoseksuelle.

Soccer Football - Euro 2020 - Semi Final - England v Denmark - Wembley Stadium, London, Britain - July 7, 2021 Denmark's Crown Prince Frederik and UEFA President Aleksander Ceferin in the stands before the match

Til kampen blev der taget billeder af kronprinseparret og UEFA-præsidenten sammen i noget, der lignede et 'godt' selskab. Debatten blev naturligvis taget op i B.T.'s sladdermagasin 'Det, vi taler om'.

»Hvis jeg var deres rådgiver, havde jeg nok sagt 'sørg for, I sidder lidt væk fra ham der, og sørg for, I ikke får taget billeder med ham'. De kan vel sige dem selv, at det skaber debat, at man ser dem i det selskab.« Sådan indleder panelets kommunikationsekspert Anne Kirstine Cramon.

Hun bliver bakket op af B.T.'s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen, der mener, at de ting, kronprinsen tidligere har sagt om emner som LGBT og menneskerettigheder, bliver udvandet, når man ikke ser handling, der hvor det kan lade sig gøre.

»Det er lidt interessant, at kronprinseparret sagtens kan stå at sige, at LGBT-rettigheder er for alle, men når man så rent faktisk kan bruge sin stemme og påvirke det, så gør man det ikke. Kronprinsessen kunne have taget en ørering på, der havde symboliseret det eller noget i den dur. Det provokerer mig lidt.«

epa09329496 Frederik, Crown Prince of Denmark, his wife Crown Princess Mary and their son Prince Christian before the UEFA EURO 2020 semi final between England and Denmark in London, Britain, 07 July 2021.

Han og resten panelet tog også diskussionen, om debatten er politisk eller ej. Berlingske kongehus kommentator Jakob Steen Olsen er i tvivl.

»Spørgsmålet er om det egentlig ikke er politik. På Christiansborg forlyder det, at det er en sag alle er enige i, men er alle virkelige nu også det. Det er jeg ikke sikker på.«

Han bliver suppleret af Jacob Heinel Jensen i den debat.

»Kronprinsessen har før taget LGBT-debatten ud af den politiske kontekst. Det gjorde hun blandt andet til priden i 2020. Her sagde hun netop, at det ikke var politik. Det var en universel debat. I onsdags så vi så billederne med UEFA-præsidenten, og det sætter jo hende i en lidt svær position, efter det postyr, der har været. Det skal dog siges, at vi ikke ved om, de har sagt noget om det til UEFA-præsidenten. Jeg tvivler dog.«

Det var dog ikke lutter kritik til kronprinseparret. B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup, der var med over en telefon, synes, det har været befriende at se kronprinsesse Marry deltage i samfundsdebatten.

»Jeg synes, man er begyndt at se nogle toner fra kronprinsessen, der er politisk interessante. Hun undgår at bevæge sig ud i nogle rottereder med korruption og despotiske typer. De er begyndt at tage stilling til samfundsdebatten, vel at mærke på de områder, hvor der er en bred enighed,« siger hun og tilføjer:

»Kronprinsessen kunne muligvis godt have markeret sin holdning lidt kraftigere i onsdags, men det vil også være at bevæge sig mod en mere aktivistisk tilgang i forhold til, hvad man tidligere har set med kongehuset.«

Du kan se hele episoden af 'Det, vi taler om' i videoafspilleren i videoafspilleren øverst i artiklen.