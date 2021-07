I programmet 'Nak og Æd' har de to værter, jægeren Jørgen Skouboe og kokken Nikolaj Kirk, altid en tredjemand med, som kender området og hjælper dem med jagten.

Og denne gang er det såmænd kronprins Frederik, der har inviteret de to til Gribskov for at skyde en sikahjort.

Et interessant strategisk valg, mener 'Det, vi taler om'-panelet, der også spår om mere af 'kongehus-fjernsyn' i fremtiden.

»Der er begyndt at ske et paradigmeskift i kongehuset i forhold til gamle dage. Dengang så man kun de kongelige i eksklusive henseender. Jubilæer og lignende. Det var altid på deres præmisser og på deres hjemmebane. Nu placerer de dem rundt i mediebilledet, hvor de passer ind – stadigvæk hvor de får noget goodwill i forhold til omdømme – hvilket jeg tror er godt for deres omdømme,« siger paneldeltageren Jakob Steen Olsen, der i det daglige figurerer som royal kommentator for Berlingske.

I Nak & Æd er der altid tid til en øl, en pibe og en sludder for en sladder. Foto: DRTV Vis mere I Nak & Æd er der altid tid til en øl, en pibe og en sludder for en sladder. Foto: DRTV

Han tror også, at medvirkenen fra kronprins Frederik er en investering for fremtiden.

»Kongehuset skal også tænke på at vinde de næste generationer. De skal have noget opbakning i fremtiden. Det her er også en måde at vinde de unge på,« siger Jakob Steen Olsen.

'Tv-manden' Thomas Heurlin, der er direktør for Impact tv fandt det opsigtsvækkende, at det netop var programmet 'Nak og Æd', som kronprinsen deltog i.

»Jeg synes, det er interessant, at de bruger et format som 'Nak og Æd', der er så klart og tydeligt. De kan ikke ændre alt for meget i formatet, uden det bliver mærkeligt. På den anden side så ved de også, hvad de får ved at være med i lige netop det program.«

Panelet er overbevist om, at det ikke var sidste gang, man så et medlem af kongefamilien på tv. Spørgsmålet er bare, om hvad det næste program er?

»Vi har stadigvæk til gode at se de kongelige i et talkshowformat. Kunne man forestille sig kronprins Frederik eller prins Joachim i 'Natholdet'? Det kunne være rigtig interessant,« siger Jakob Steen Olsen. Han mener dog, at kongehuset stadigvæk skal være varsomme med at sige ja til diverse programmer.

»De skal passe på med ikke at blive udvandet. Jeg synes 'Nak og Æd' var lige grænsen for, hvad der er passende for de kongelige.«

Selvom kronprinsen og kongehuset høster store roser for sin medvirken i programmet, så mener 'Det, vi taler om'-panelet, at kronprisens optræden var lige lovligt opstillet.

Her ses Kronprinsen sammen med de to værter, Nikolaj Kirk og Jørgen Skouboe. Foto: DR Vis mere Her ses Kronprinsen sammen med de to værter, Nikolaj Kirk og Jørgen Skouboe. Foto: DR

»Det virkede som, at stemningen og setuppet var virkelig kejdet. Det virkede udefra set som 'aftalt spil', og det synes jeg er ærgerligt, når man nu endelig laver noget anderledes,« siger Thomas Heurlin og bliver bakket op ad Steen Olsen.

»Enig. De to værter på programmet var måske heller ikke gode nok interviewer til, at man fik en dybdegående samtale med kronprinsen, så det virkelig blev spændende og anderledes. De fik ellers muligheder for at spørge ind til nogle spændende emner. Her tænker jeg især på der, hvor de snakkede om prins Henrik og hans forhold til mad.«

Han så dog noget, man normalt ikke får lov til at se fra kongehusets side af.

»Normalt klipper man væk, når de kongelige sidder og spiser. Det gør man ikke her. Her ser man kronprinsen, der sidder og smasker. Det kunne jeg godt lide.«

Du kan se kronprins Frederiks gæsteoptræden i 'Nak og Æd' på DRs hjemmeside.