Sagen om Britta Nielsen, de mange millioner hevet ud af systemet, og hendes børn, der nu er dømt for at vide, hvad der foregik, har gang på gang chokeret.

Også detaljerne, der kom frem om, at sønnen, Jimmy Jamil Hayat, var i besiddelse af meget grov børneporno.

Noget, som debatpanelet i radioprogrammet 'Det, vi taler om' også havde oppe at vende i denne uge.

I programmet, som blev sendt fredag, talte deltagerne om, hvordan de videoer, som blev vist i retten, var for voldsomme for nogle af de tilstedeværende.

Radiovært Ditte Okman fortæller, at Jimmy Jamil Hayat blev dømt for at have børneporno i tre forskellige grader, hvoraf kategori tre er den, hvor overgrebene er grovest.

»Jeg har en veninde, der er psykolog, og når man underviser i psykologi og bliver undervist i psykologi, så kommer man desværre også ind på børn, der er blevet udsat for overgreb, og i kategori tre, fortalte hun, at når man taler om det og ser billeder af, hvad det virkelig går ud på, så er det sådan, at folk bliver nødt til at rejse sig op og gå,« lyder det fra Okman, inden hun uddyber:

»Og det gjorde den offentlige anklager altså også.«

»Ja, hun brød sammen,« lyder det istemmende fra teaterredaktør på Berlingske, Jakob Steen Olsen, der var en del af fredagens panel.

Deltagerne, der foruden Jakob Steen Olsen og Okman består af B.T.s chefredaktør Jonas Rathje og caster Marlene Weybøll, snakker derefter om, hvordan det for mange var iøjnefaldende, at den økonomiske kriminalitet i forhold til straf vejede så meget tungere end en børneporno-anklage.

Det endte med, at Jimmy Jamil Hayat fik to og et halvt år i fængsel, men heraf ville børnepornostraffen maks udgøre 60 dage, lyder det i programmet. Det var det, anklageren havde bedt om for børneporno-kriminaliteten.

Noget, som fredagens panel finder højst mærkværdigt.

»Nu er vi jo ikke juridiske eksperter, men det gør jo lidt ondt i retsfølelsen,« siger Jonas Rathje.

»Det gør sygt ondt. Det gør da helt vildt ondt,« lyder det fra Ditte Okman. Hør programmet, som findes herunder, eller se en liveoptagelse øverst i artiklen.