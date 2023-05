»Vi søger nye ansatte til hjælp i dagligdagen til vores store og krævende familie.«

Sådan starter Susan Astani, som er gift med rigmanden Christian Kjær, et jobopslag på sin Facebook-side.

Her søger de en au pair, som vil blive betalt 9.000 kroner om måneden samt kost, logi og rejseudgifter.

Dette er noget, som i den grad forarger i kommentarfeltet, hvor nogle af kommentarerne lyder sådan her:

9.000 kroner er alt for lidt. Jeg er i chok. At I kan være det bekendt (...) Jeg vil sige, det er slaveløn.

Altså, I søger en husslave til sulteløn. Så tag jer dog sammen og gå selv i gang med at arbejde.

Med de arbejdsopgaver lyder det som slaveri.

9.000 kroner for at være et serviceorgan for fem mennesker.

Lækker slaveløn der!

De primære arbejdsopgaver, som fremhæver i opslaget, er rengøring, køkkenhjælp, indkøb, personlig assistance til hele familien, skolekørsel, lektiehjælp med mere. Der er ikke nævnt noget om det forventede antal arbejdstimer om ugen.

Der er dog også mange i kommentarerne, som mener, at det er en fin løn, nu hvor kost og logi er dækket. Susan Astani selv er også gået til forsvar mod de kritiske kommentarer.

»Hold nu op. Sidste år fik vi mere end 250 ansøgninger. De søde piger, som blev valgt og har været hos os, har alene i de sidste seks måneder to gange været tre uger i Caribien, hvor vi har sejlet rundt omkring St. Thomas og St. John,« forklarer hun og fortsætter:

»De har oplevet New York, Washington, Miami, Frankfurt, Genève, Villars -Sur-Ollon, Marbella, Malaga, København, Venø, Silkeborg, Cannes, Monaco og lidt mere … Kan I regne ud, hvor meget flybilletterne og hotelopholdene har kostet?«

Sagen blev også diskuteret i fredagens udgave af 'Det, vi taler om'.

Her meldte chefredaktør på Illustreret Videnskab, Jonas Kuld Rathje, sig klar til at tage jobbet. Det var dog ikke for lønnen.

»Det med lønnen synes jeg ikke, er det mest spændende. Man kan jo tage det eller lade være, det står jo frit for, der er ingen, der bliver tvunget til at udføre det her arbejde for 9.000 kroner om måneden. Hvis jeg ser tilbage på mit eget liv, ville jeg så have gjort det der i et år? Ja. Det ville jeg fandeme gerne have set og oplevet, hvad der ville foregå i den klasse af samfundet.«

Ifølge programmets vært, Ditte Okman, er 9.000 kroner faktisk også det dobbelte af, hvad en au pair normalt får. Dog arbejder de ikke fuldtid.

Det er ikke første gang, at parret søger en au pair. Det kan du læser mere om her.