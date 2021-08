»Det er da klart, at en organisation som Hjerteforeningen ikke kan have en mand stående, som alle ved vapper sin kæreste en.«

Sådan faldt ordene fra Berlingskes teateranmelder, Jakob Steen-Olsen, i fredagens udgave af 'Det, vi taler om', da snakken faldt på Robert Hansen og hans ophør som ambassadør for Hjerteforeningen.

Skuespilleren har været igennem en tumultarisk uge, efter hans ekskæreste, Nynne Larsen, offentligt har anklaget ham for vold.

Udover at miste sin ambassadørpost, bliver han også klippet ud af en film, han har medvirket i for filmskolen Super 16. 'Det, vi taler om's panel spår dog, at konsekvenserne for skuespilleren kan blive meget større.

»Det, som jeg tror bliver den hårde lære for Robert Hansen, det er, at der har været historier før. Han var i første rehab (afvænning, red.) i 2005, men branchen har været relativt tilgivende, han er jo kommet tilbage og har lavet film og teater, og så har han været syg, og det er synd for ham, men man må bare sige, at det er en anden tid i dag, så det her kan sagtens være hans endeligt i forhold til branchen,« lyder analysen fra Se og Hørs chefredaktør, Niels Pinborg.

Han kan ikke se, at der skulle være nogen vej ind i branchen for Robert Hansen igen, eller hvem der skal tage den skandaleombruste skuespiller til nåde.

Hele sagen er blevet heftigt diskuteret på de sociale medier – også af de to hovedpersoner, Nynne Larsen og Robert Hansen – ligesom medierne, heriblandt B.T., har været ovre sagen.

»Jeg kan godt se, hvor synd det er for Robert Hansen, men altså, han ligger sgu lidt, som han har redt,« siger Anna Thygesen, erhvervskvinde og kommunikationsrådgiver er en del af palenet i 'Det, vi taler om.'

Panelet er heller ikke bange for – i bedste 'Sara og Monopolet'-stil – at komme med et råd.

»Det er nok ikke det sidste, vi har hørt til det her, men hvis der skal være et velment råd herfra, så er det at hoppe af de skide sociale medier og få professionel hjælp,« siger Ditte Okman, før Nils Pinborg indskyder:

»Og stay off drugs (hold jer fra stoffer, red.)«.

Robert Hansen har hverken be- eller afkræftet Nynne Larsens anklager.