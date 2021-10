Tom Cruise vakte forleden opsigt, da han mødte op til en baseballkamp i Californien.

Hans ansigt så nemlig hævet ud, hvilket fik flere til at spekulere i, hvad der var sket med actionskuespilleren.

»Mange kommenterede sådan noget med: 'Du skal stoppe med at få fillers, du skal stoppe med det, hvad fanden er det, du har gjort med dit ansigt?'« opridsede 'Det vi taler om'-værten Ditte Okman i fredagens program.

Her blev filmstjernens forandrede ansigt nemlig endevendt.

Tom Cruise blev spottet til en baseballkamp, og her vakte hans hævede ansigt opsigt. Foto: Twitter Vis mere Tom Cruise blev spottet til en baseballkamp, og her vakte hans hævede ansigt opsigt. Foto: Twitter

»Det ser ret vildt ud,« indrømmede politisk kommentator Søs Marie Serup, mens kunster Kristian von Hornsleth kaldte Tom Cruise for direkte »ukendelig«.

Derfor allierede 'Det vi taler om'-panelet sig med Danmarks ukronede Botox-konge, den kosmetiske sygeplejerske og skønhedsklinikejer Kim Novaa.

»Jeg blev faktisk også helt forskrækket, da jeg så det her forleden dag,« forklarede Kim Novaa i B.T.-podcasten.

»Jeg var faktisk lige inde og lure på hans Instagram og billeder generelt af ham for at se og zoomede også ind på det billede, der var lagt ud af ham fra den baseballkamp, og jeg måtte jo konkludere, at det er i hvert fald ikke relateret til noget anigtsløft, altså kirurgi i ansigtet, hvor man kan hæve op på den måde,« understregede skønhedseksperten.

Kim Novaa går under navnet 'Botox-kongen'. Han er kosmetisk sygeplejerske og ejer skønhedsklinikken Inito på Frederiksberg. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Kim Novaa går under navnet 'Botox-kongen'. Han er kosmetisk sygeplejerske og ejer skønhedsklinikken Inito på Frederiksberg. Foto: Bax Lindhardt

Vært Ditte Okman tilføjede ligeledes, at det ikke kunne være filler, for »man får ikke bare sprøjtet restylane ind i hele skallen på den måde.«

Kim Novaa kunne da godt se, at Tom Cruise tidligere har fået botox-indsprøjtninger. Men skønhedsklinikejeren mente ikke, det er tilfældet ved 'Top Gun'-stjernens forandrede ansigt denne gang.

»Jeg tror, der er to muligheder: Enten så er han i gang med at fede sig op til en filmrolle,« starter Kim Novaa.

»Eller så har han simpelthen været igennem et forløb enten med noget sygdom, hvor han har endt ud med at blive behandlet med binyrebarkhormon, som jo giver det her 'moon face'. Han er jo 59 år, så man skal jo have lov til at kunne falde nogle ting.«

Sidstnævnte konklusion virkede mest sandsynlig for fredagens 'Det vi taler om'-panel.

»Han ser medicineret ud, det er fuldstændig rigtigt,« påpegede chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner.

»Men det er ret flippet med Tom Cruise, fordi det er jo ikke så lang tid siden, der kom nogle billeder fra det filmset med 'Mission Imposible', og der ligner han jo nærmest sig selv fra 'Top Gunn'.«

De pludselige ændringer ved actionskuespillerens ansigt til trods, sluttede B.T.-podcasten sagen med følgende opsang:

»Så hvis der er nogen derude, der sidder og synes, han er et ringvrag af en Botox-et-eller-andet, så skal man lige styre sig, for det kan faktisk være, at manden er syg,« slog Ditte Okman fast.