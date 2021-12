»Vi bliver jo – med rette – lidt til grin i øjeblikket, når vi ikke kan få et svar fra vores egen chef.«

Sådan siger B.T.s chefredaktør Jonas Kuld Rathje, efter at hans egen chef, ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby, har afvist at kommentere det stormvej, han blev hvirvlet ind i i kølvandet på Discovery+-dokumentaren om arbejdsmiljøet på TV 2 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

Michael Dyrby var nyhedschef samt nyhedsdirektør på tv-kanalen fra 2002 til 2015, men har kun ønsket at udtale sig skriftligt og generelt om ledelsens ansvar i sagen, og har derfor undladt at svare på flere af de spørgsmål, som B.T. og andre medier har stillet ham.

Og det har vakt undren hos blandt andre tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt.

»Jeg synes, B.T. skylder at få svar fra deres egen chefredaktør, og jeg synes, det er nærmest pinligt og en lille smule komisk, at man ikke kan få en kommentar fra sin egen chefredaktør,« lød det, da B.T. for nylig fangede hende på den røde løber.

Og det er B.T.s anden chefredaktør, Jonas Kuld Rathje, sådan set enig i.

»Ret skal være ret, vi har fået et skriftligt svar på nogle spørgsmål, men det er måske også de spørgsmål, der er lettest og mest belejlige at svare på, hvor vi ikke har fået svar på dem, der er mere lakrids,« siger han i B.T.s podcast 'Det, vi taler om'.

Over for B.T. har Michael Dyrby erkendt, at han fortryder, at han – og TV 2s øvrige ledelse – ikke gjorde mere for at undgå den rådne kultur, men at han ikke så det klart dengang.

Ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby og chefredaktør Jonas Kuld Rathje. Foto: Jon Wiche Vis mere Ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby og chefredaktør Jonas Kuld Rathje. Foto: Jon Wiche

»Jeg har respekt for, at kvinderne nu træder frem – men jeg ville ønske, at det var sket tidligere,« udtalte han mandag.

Siden er Michael Dyrby gået på ferie, efter at Berlingske Medias øverste chef, Anders Krab Johansen, har opfordret ham til at tage nogle dage fri i kølvandet på dokumentaren og de reaktioner, den har affødt.

Vil kun udtale sig generelt Michael Dyrby har understreget, at han kun ønsker at udtale sig generelt, og han har således ikke besvaret flere af de spørgsmål, som han er blevet stillet. Du kan læse spørgsmålene herunder: Hvad er din umiddelbare reaktion på dokumentaren og de oplevelser, som kvinderne fortæller om?

Er du enig i, at kulturen på TV 2 var præget af en hård og sexistisk tone, krænkende adfærd og seksuelle forhold mellem chefer og ansatte?

Du var nyhedsdirektør i en stor del af den periode, og som du selv siger, så havde du et ansvar. Men føler du selv, at du levede op til det ansvar?

I din tid som nyhedsdirektør var du så bekendt med de historier, som kvinderne fortæller, og hvis du var, hvorfor handlede du så ikke på det?

Ifølge kvinderne udviste flere chefer krænkende adfærd. Er du en af de chefer, der bliver omtalt i dokumentaren?

En gruppe mandlige ansatte, værter og chefer gik under navnet 'blåskjorterne'. De drev efter sigende festkulturen, og man skulle holde sig på god fod med dem, hvis man ville have de gode stillinger. Var du en del af den gruppe, og kan du genkende den beskrivelse?

Mange af de omtalte hændelser er angivelig sket over en lang årrække – særligt i perioden fra år 2000 og frem. Hvorfor kommer det først frem nu, og hvorfor fik man ikke sat en stopper for det dengang?

Mandag aften valgte kommunikationsrådgiver og tidligere TV 2-medarbejder Anna Thygesen nemlig at afsløre til Ekstra Bladet, at den krænker, hun i anonymiseret form refererer til i dokumentaren, er Michael Dyrby.

Han skulle på vej hjem i en bus fra en TV 2-julefrokost have fortalt hende:

»Du bliver aldrig til noget her på TV 2. Du er for gammel. Du er for rapkæftet. Og fordi jeg ikke vil kneppe dig.«

Michael Dyrby har efterfølgende – i en sms til Ritzau – afvist, at episoden har fundet sted:

»Jeg er af den overbevisning, at jeg ikke har sagt noget så grænseoverskridende til Anna Thygesen for 14 år siden – det ville også være helt uacceptabelt.«

Kommunikationsrådgiver og tidiligere TV 2-medarbejder Anna Thygesen. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Kommunikationsrådgiver og tidiligere TV 2-medarbejder Anna Thygesen. Foto: Asger Ladefoged

Og det undrer altså Helle Thorning Schmidt, at B.T. ikke har formået at få mere uddybende svar fra Michael Dyrby.

»Hvis det ikke var så alvorligt, ville det faktisk være halvkomisk, at man ikke kan finde sin egen chefredaktør. Jeg synes, at B.T. og Ekstra Bladet og alle andre medier bør passe deres arbejde og gå lige så hårdt til mediecheferne, som de ville have gjort til for eksempel en politiker,« udtaler den tidligere statsminister.

Men det er altså ikke fordi, at journalisterne ikke prøver, forklarer Jonas Kuld Rathje, der i 'Det, vi taler om' kan tilføje, at Ekstra Bladet har haft journalister stående ude foran B.T.s bygning hele den forgangne uge, hvor Michael Dyrby dog ikke har været til stede.

»Jeg har ikke en finger at sætte på vores journalister i den her sag. De gør deres arbejde i en svær situation. Man kan så sige, det er en situation, som deres chef på en eller anden måde har sat dem i,« siger han.

»Der er kun én ting at gøre – for det er en fucked up situation af mangel på bedre ord – men vi bliver nødt til bare at være journalister og sige: 'Ville vi have skrevet den her historie, hvis det var om et andet mediehus?' Ja, det ville vi. Så skriver vi den historie. Hvis vi ikke gør det, så bidrager vi, der stadig er her, også til at skade B.T.s brand.«