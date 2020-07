»Vi ved godt, jeg kan ikke sidde her og sige, hvorfor jeg er blevet fyret, så skal jeg til at tale med advokater og alting«.

Sådan siger Anne Kirstine Cramon i fredagens udseendelse af 'Det, vi taler om' ovenpå sin fyring som presse- og kommunikationschef hos Liberal Alliance.

Anne Kirstine Cramon fik jobbet kort efter valget i 2019 og fik altså mindre end et år på posten.

I mandags skrev hun i et facebook-opslag, at hun først fik begrundet sin fyring med omstruktureringer.

Men i den efterfølgende dialog fik hun en lidt anden forklaring - nemlig at man ønskede hende fyret for, helt i trit med ret og pligt ifølge hende selv, at have gjort sin chef opmærksom på 'interne forhold'.

I fredagens program graver programvært Ditte Okman i, hvad det var for nogle forhold, som Anne Kirstine Cramon belyste for partiets formand, Alex Vanopslagh.

Men Cramon præciserer, at der ikke er tale om partiets formand, hun gik til, men at hun henvente sig til sekretariatet i Liberal Alliance.

»Der er nogle ting, der ikke giver mening for mig i det her,« siger Anne Kirstine Cramon, inden hun fortsætter:

»Det er selvfølgelig pisse ærgerligt og altid træls at blive sparket ud på røv og albuer, især hvis man har udført et godt og ærligt stykke arbejde«.

»Men har du ikke gjort det rigtige ved at være ærlig?« spørger Ditte Okman efterfølgende.

Og til det svarer Anne Kirstine Cramon:

»Det vil jeg også sige var vejen frem, men det mener andre tilsyneladende ikke. Jeg tager med mig, at jeg fandeme kan se mig selv i spejlet, når jeg står op om morgenen«.

Ditte Okman spørger videre, om der ikke var nogen, som stillede spørgsmålstegn ved fyringen - det var der 'åbenbart ikke', lyder svaret.

Okman konkluderer afslutningsvis, at mange må være nysgerrige efter, hvad det er for nogle interne forhold, som Anne Kirstine Cramon ikke vil komme nærmere ind på, men at programværten i hvert fald vil bruge de næste par uger på at se, om hun kan blive klogere på dem.