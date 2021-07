Standupkomikeren Brian Mørk er mildt sagt landet i en kæmpe shitstorm efter han tweetede en 'guide' til unge kvinder, som går på, at de skal trænes i at forsvare sig selv, hvis de oplever seksuelle overgreb. Selv udtaler han, at det er gået så langt, at Comedy Zoo er blevet truet med boykot, hvis han optræder. Skal han fjernes fra sit arbejde for at ytre den holdning? Det debatterede fredagens panel bestående af Anne Kirstine Cramon, Jacob Heinel Jensen og Nikolaj Vraa.

Din vært Ditte Okman var tilbage på pinden denne uge, hvor de også sladrede om den nye danske film 'Pagten', om forsidefruen, som måtte forlade Mash, programmet 'De dyre piger' på DR, og så ham psykotræneren fra Esbjerg. Hvad sker der lige for det? B.T.s sportschef, Søren Hanghøj, var med for at belyse sagen.

Lyt med, det blev mega godt!

Programmet blev produceret af Lulu Roos